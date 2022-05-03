【正能量】推出「每天好精神」標語創作比賽　楊潤雄鼓勵同學積極樂觀重啟校園生活

▲ (楊潤雄fb圖片)

全港近2,000間中學及幼稚園今日（3日）起分階段恢復面授課堂。教育局局長楊潤雄今日（3日）表示，鼓勵同學們以積極樂觀的態度重啟校園生活，局方推出「每天好精神」標語創作比賽，讓學生齊來發揮創意，以具感染力的標語推廣精神健康及宣揚正向信息，為校園注入正能量，鼓勵同學積極度過每一天。

楊潤雄在社交媒體指，全港學校正逐步恢復面授課堂，而全社會都支持學生以愉快的心情重返校園。「每天好精神」標語創作比賽設有初小親子組、高小組、初中組及高中組，並歡迎家長和子女組成「親子隊」一起參加。各組別分別設有冠軍、亞軍、季軍及十個優異奬。參賽作品以中文、英文或雙語創作皆可，中文字數不多於20字，英文字數不多於15字，鼓勵學校、學生和家長踴躍參與這次極具意義的活動，截止日期為5月31日。

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責任編輯：余思嵐