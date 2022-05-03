【防疫措施】歐家榮指社區仍有傳播風險　籲市民繼續保持個人衞生

▲ 5月19日放寬第二階段防疫措施。（陳靜儀攝）

特首林鄭月娥今日（3日）宣布，由5月19日凌晨開始放寬第二階段社交距離措施，包括重開酒吧、卡啦ok、麻將館和郵輪，而食肆亦可營業至午夜12時等；而部分措施更可提早於本周四（5月5日）實施，包括重開泳池、戶外運動不需要戴口罩、食肆每枱可增至8人等。即看：【下一頁】

▲ 衞生署衞生防護中心傳染病處首席醫生歐家榮（左）。

衞生署衞生防護中心傳染病處首席醫生歐家榮下午出席疫情記者會時指，過去一至兩周的疫情是持穩定及緩慢地下降的趨勢，當局會視乎確診個案，圍封大廈的陽性比率等決定社交距離措施的限制，強調會不時作出風險評估，分階段逐步看有何措施是適合。

不過，他說雖然有部分社交距離措施會放寬，但現時每日仍有約300宗確診，即是過去兩波單日最高確診個案的一倍，反映社區仍有傳播風險，呼籲市民繼續保持個人衞生，而當局仍會密切監察疫情有否反彈。

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責任編輯：郭詩詩