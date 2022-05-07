【移民百態】年幼子女移民後不再講中文　媽媽堅持教中文：只識英語沒有優勢

▲ 媽媽表示，只懂說英文沒有優勢。

近年港人移民，英語國家最為受歡迎。許多觀念較傳統的家長，總會覺得子女在英語國家生活，能夠學好英語，將來也會有很大優勢。這個想法，前半句或許沒錯，後半句卻值得商榷。

比如同事的親戚原在香港任職銷售員，廣東話自然了得，更說得一口流利的普通話、英語水平也不錯，跟隨丈夫移民美國三藩市後，憑工作經驗及語言能力，很快覓得一個保險公司文員的職位。怎知上司偶然得知她懂台山話，由於公司不少客戶是華人，講台山話的老一輩也不少，她立刻受到上司重用，並在上司鼓勵下考了保險牌，專門負責招呼講台山話的「老鄉」，收入倍增，在公司也平步青雲。

筆者也認識一名在法國巴黎留學的香港女孩，她中學時才移居法國。這名香港女孩發現，身邊的同學，除了懂母語和英語，學第二，甚至第三門外語的，也絕不罕見。其中普通話、西班牙語、德語、日語、韓語等，都頗受當地學生歡迎。至於當地的中學，甚至連拉丁文也是必修科。法國人對語言能力的重視，可見一斑。這個香港女孩自己也學了法、德、韓語等多門外語，她現在總共懂7種不同語言。原因很簡單，只有一門英語，又怎足夠呢？

英語確實全世界通行，但那只是基本功，並不是「一招鮮，吃遍天」的絕世武功。移民後如只擅長英語，沒有多幾門語言傍身，在歐美國家，肯定也談不上甚麼競爭力。

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然而許多人移民後，才發現問題。年幼的孩子，在英語環境下長大，漸漸不懂中文，也不再以廣東話與父母溝通，久而久之，實際上是失去了一門語文的能力。

上文提到那位懂台山話的媽媽，女兒3歲到美國上學後，每日絕大多數時間以英語與同學溝通，漸漸在家中也要與父母用英語溝通。那位媽媽從自身經歷意識到英文並非優勢的重要性，要求女兒講粵語，她卻不情願，媽媽在女兒每次講英語時，都假裝不明白，迫使女兒一定要講粵語，真可謂用心良苦。然而，這還未算上女兒學讀寫中文，那又是另一種煎熬。

相較之下，香港有兩文三語的語言環境，又是國際大都會，如果願意投放資源精力去學，香港學生的語言優勢，不一定比歐美學生差。反之，年幼子女到了外國後，倘遺失了母語，又是否得不償失呢？

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