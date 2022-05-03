【海外升學】去年14.3%中六生離港升學　內地英國升學比率再攀升

▲ 教育局最新調查顯示，去年有5,645名中六生畢業後離港升學。（資料圖片）

本港近年掀起移民潮，教育局最新調查顯示，去年有5,645名中六生畢業後離港升學，佔繼續升學的畢業生14.3%，與前年創下歷來高位相若，首3個最熱門升學地點依次為內地、台灣及英國，其中內地及英國升學比率均按年上升4個百分點。

自2012年推出新高中學制，教育局每年進行「中六學生出路統計調查」，從全港日校收集應屆中六畢業生在同年10月的升學就業情況。據最新一份調查，2021年有42,200名本地普通中學日校中六畢業生回覆，39,531人稱會繼續修讀全日制課程，當中14.3%、5,645人離港升學，海外升學比率與2020年14.5%高位相若，遠高於2012年首屆海外升學比率8.1%，亦較其後多年界乎10%至11%比率為高。

按升學地區分析，35.2%、1,985人赴內地升學，按年增4個百分點；其次台灣佔22.2%、1,252人，按年減4個百分點；英國則佔21.8%、1,233人，4個百分點。其後依次為澳洲（7.5%）、加拿大（5.4%）及美國（2.5%）。

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責任編輯：馮琪雅