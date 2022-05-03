【全民造星IV】Yoyo+Sica+Alice稱母親是最強後盾　YOLICA：不想做正統女團

▲ YOLICA又有新搞作？

在ViuTV選秀節目《全民造星IV》，獲網民大力讚好的Yoyo（葛綽瑤）、Alice（許寶恆）及Sica（何洛瑤）向來老友鬼鬼，「YOLICA」近日一同開live，邊食米線邊聊天。

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三女大讚新火線出色

Yoyo邊食鴨膇嫩邊說：「早前拍攝電視劇《季前賽》以及幾個節目，出了不少外景，經常走動，鴨膇會有助加強我的腳骨力吧！」而Sica則喜歡爽口彈牙的鴨腎花：「腎，令我想起『sun』，我最希望就是像陽光般照住大家，散發正能量感染觀眾，所以愈食愈起勁！」

Alice則對鴨血讚口不絕：「補血佳品，令人容光煥發，皮膚白裡透紅！」

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透露不想做正統女團 呼籲大家要孝順媽媽

她們又指暫時仍專注在各自的不同企劃，偶會在限定活動以組合形式登場，惟會否合唱歌曲再正式以女團派台及出道仍是未知之數。

對於一旦成團出道的話，她們自言誓要以最特別的定位驚艷觀眾：「我們都不太想做正統女團，可能以『女子樂團』形式出道，分別演奏牧童笛、三角鈴及沙槌，闖出一條新路！或者以主持及綜藝形式，因為我們都很喜歡分享各式各樣的話題。」

對於YOLICA三位女孩，母親便是她們的最強後盾。適逢母親節，一直忙於工作的她們都希望抽空和母親食飯，品嚐保健養生的美食：「出糧後要送禮物給母親！但大家都要記得，只要有心，每天都是母親節，平時也要好好孝敬媽媽啊！」

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