【補助金計劃】社署354張支票郵寄至錯誤地址全數取消　已通報私隱專員公署

▲ 社會福利署。（資料圖片）

社署今日（3日）表示，發現共354張於四月下旬寄出的支票被郵寄至錯誤的地址，導致有導師沒有收到支票或收到他人的支票。經初步調查後發現，社署人員在輸入和核對資料時出錯，導致是次事件。

署方指，至今已成功致電當中受影響的350名導師，向他們致歉，並已通知有關銀行將該354張支票全數取消。事件未有令政府蒙受金錢損失。寄出的支票除印有合資格導師的姓名外，並不涉及其他個人資料。社署已將事件通報個人資料私隱專員公署。就事件向受影響的導師致歉，會全面檢視工作流程，並盡快安排向受影響的導師重新寄出支票。

社署早前推出「社會福利署津助機構興趣班導師補助金計劃」（第四期），以紓緩新冠病毒疫情為他們帶來的影響。

【TOPick診症室】日行一萬步是否有效防癌 癌患者家居運動鍛鍊肌肉

《香港經濟日報》TOPick新聞「第三屆全港小學生中文作文大賽」

立即參加：https://bit.ly/3CrwGul

政府派發電子消費券 一文看清最新商場商戶優惠：https://bit.ly/3xdMkJc

HKET APP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hket App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活

資訊及Video 立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

責任編輯：余思嵐