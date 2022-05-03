【一家團聚】分隔兩年終見面　炎明熹8歲妹妹「小Gigi」曝光姊妹如餅印

TVB節目《聲夢傳奇》冠軍炎明熹(Gigi)近日北上到內地參與綜藝節目《聲生不息》，雖然只是播出短短兩集，但已經話題不絕，引起哄動，Gigi更與天后楊千嬅合唱《勇》，令到微博粉絲由6萬激增至近26萬，而她第一集獻唱的《蜚蜚》，官方視頻更在6日內錄得逾110萬點擊佳績，成為該集點擊率最高歌手！

▲ Gigi北上到內地參與綜藝節目《聲生不息》。

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家人居於內地的Gigi也趁住今次北上工作，可以跟家人聚一聚，因為疫情關係，一家人已經兩年沒有見面。日前，Gigi開直播跟粉絲們互動，架上眼鏡的她一臉輕鬆，疑似爸爸聲音的男聲邀請了妹妹上鏡，年僅8歲的Gigi妹首度曝光，跟家姐一樣是留齊蔭髮型，兩姊妹「餅印」一樣，粉絲留言大讚「小Gigi」非常可愛！Gigi抱起妹妹介紹說：

呢個係我妹妹，Hello！似唔似？佢嘅皮膚就係我當年嘅皮膚，好渴望有咁樣嘅皮膚！

▲ 炎明熹兩年沒有見家人，今次終於願望成真。

Gigi在香港長大，由姑丈照顧，從小和父母分隔兩地，父母則跟一弟一妹在內地生活，而Gigi就由姑丈姑母一家照顧，幸運的是姑丈對Gigi視如己出，知道她有唱歌表演天份，鼓勵她學唱歌，並參加《聲夢傳奇》比賽，最後更奪得冠軍！不過Gigi仍然心繫在內地的家人，在《聲夢傳奇》比賽得獎一刻，最希望是與家人團聚:

多謝幫過我嘅人，其實我想同姑丈、爹哋、媽咪講……『我得咗喇』，我一直冇諗過自己會得獎，一直目標係返去探爹哋媽咪，因為姑丈應承咗我，得獎之後一定可以返去探佢哋！姑丈你聽到未？

▲ 「小Gigi」跟家姐餅印一樣。

傳休學返內地比賽

今年才17歲的Gigi於香港聖安當女書院就讀中五，有傳今次她返回內地參與《聲》時已決定休學，有網民在討論區發貼稱，TVB高層王祖藍力勸她休學北上參加節目，不過其後Gigi的歌唱老師高晨維指，沒有聽過王祖藍叫炎明熹休學一事。

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責任編輯:王明芳