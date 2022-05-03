  • 25°C
香港時間 : 2022503日 (週二) 18:02
靚太生活雜誌

會員專區

專題:至TOP節日全攻略

熱門關鍵字 : 特首選舉 聲生不息 超市大搜查 姜濤 1萬消費券 升中面試 小一派位 靚太安樂窩 校長專欄
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【一家團聚】分隔兩年終見面　炎明熹8歲妹妹「小Gigi」曝光姊妹如餅印

親子 17:35 2022/05/03

分享：

分享：

熱門 特首選舉 聲生不息 超市大搜查 姜濤 1萬消費券 升中面試 小一派位 靚太安樂窩 校長專欄

TVB節目《聲夢傳奇》冠軍炎明熹(Gigi)近日北上到內地參與綜藝節目《聲生不息》，雖然只是播出短短兩集，但已經話題不絕，引起哄動，Gigi更與天后楊千嬅合唱《勇》，令到微博粉絲由6萬激增至近26萬，而她第一集獻唱的《蜚蜚》，官方視頻更在6日內錄得逾110萬點擊佳績，成為該集點擊率最高歌手！

Gigi北上到內地參與綜藝節目《聲生不息》。

最新影片推介:

家人居於內地的Gigi也趁住今次北上工作，可以跟家人聚一聚，因為疫情關係，一家人已經兩年沒有見面。日前，Gigi開直播跟粉絲們互動，架上眼鏡的她一臉輕鬆，疑似爸爸聲音的男聲邀請了妹妹上鏡，年僅8歲的Gigi妹首度曝光，跟家姐一樣是留齊蔭髮型，兩姊妹「餅印」一樣，粉絲留言大讚「小Gigi」非常可愛！Gigi抱起妹妹介紹說：

呢個係我妹妹，Hello！似唔似？佢嘅皮膚就係我當年嘅皮膚，好渴望有咁樣嘅皮膚！

炎明熹兩年沒有見家人，今次終於願望成真。

Gigi在香港長大，由姑丈照顧，從小和父母分隔兩地，父母則跟一弟一妹在內地生活，而Gigi就由姑丈姑母一家照顧，幸運的是姑丈對Gigi視如己出，知道她有唱歌表演天份，鼓勵她學唱歌，並參加《聲夢傳奇》比賽，最後更奪得冠軍！不過Gigi仍然心繫在內地的家人，在《聲夢傳奇》比賽得獎一刻，最希望是與家人團聚:

多謝幫過我嘅人，其實我想同姑丈、爹哋、媽咪講……『我得咗喇』，我一直冇諗過自己會得獎，一直目標係返去探爹哋媽咪，因為姑丈應承咗我，得獎之後一定可以返去探佢哋！姑丈你聽到未？

「小Gigi」跟家姐餅印一樣。

傳休學返內地比賽

今年才17歲的Gigi於香港聖安當女書院就讀中五，有傳今次她返回內地參與《聲》時已決定休學，有網民在討論區發貼稱，TVB高層王祖藍力勸她休學北上參加節目，不過其後Gigi的歌唱老師高晨維指，沒有聽過王祖藍叫炎明熹休學一事。

    點擊圖片放大
    +12
    +11

《香港經濟日報》TOPick新聞「第三屆全港小學生中文作文大賽」 立即參加︰https://bit.ly/3CrwGul

hket App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載︰https://bit.ly/34FTtW9

TOPick推出「Band1學堂」，更多教育升學資訊︰https://bit.ly/3a6HT6T

【hket TV家庭台】《湊得輕鬆啲》逢周日早上10點伴你同行育兒路︰bit.ly/35z6COD

責任編輯:王明芳

相關文章

【聲生不息】炎明熹《蜚蜚》6日逾110萬點擊　Gigi與楊千嬅合唱《勇》感覺如女兒
15:11 2022/05/01
【聲生不息】炎明熹《蜚蜚》6日逾110萬點擊　Gigi與楊千嬅合唱《勇》感覺如女兒
【聲生不息】與林子祥合唱《單車》憶亡父　曾比特：好多說話想同天上面爸爸講
16:52 2022/05/01
【聲生不息】與林子祥合唱《單車》憶亡父　曾比特：好多說話想同天上面爸爸講
【聲生不息】曾比特父親早逝成人生打擊　Mike遺憾從未與父親擁抱過
11:48 2022/05/02
【聲生不息】曾比特父親早逝成人生打擊　Mike遺憾從未與父親擁抱過
【聲生不息】李克勤憶頒獎禮不堪回憶　難忘某年未曾被邀出席
14:18 2022/05/02
【聲生不息】李克勤憶頒獎禮不堪回憶　難忘某年未曾被邀出席

你可能感興趣

【聲生不息】炎明熹《蜚蜚》6日逾110萬點擊　Gigi與楊千嬅合唱《勇》感覺如女兒
15:11 2022/05/01
【聲生不息】炎明熹《蜚蜚》6日逾110萬點擊　Gigi與楊千嬅合唱《勇》感覺如女兒
【聲生不息】與林子祥合唱《單車》憶亡父　曾比特：好多說話想同天上面爸爸講
16:52 2022/05/01
【聲生不息】與林子祥合唱《單車》憶亡父　曾比特：好多說話想同天上面爸爸講
【聲生不息】曾比特父親早逝成人生打擊　Mike遺憾從未與父親擁抱過
11:48 2022/05/02
【聲生不息】曾比特父親早逝成人生打擊　Mike遺憾從未與父親擁抱過
家庭關係 疫情 微博 聲生不息 聲夢傳奇 炎明熹 王祖藍 聖安當女書院 楊千嬅 雙非兒童

最高瀏覽

【修身血淚史】讀書時代被叫巨無霸　《東張》女神梁敏巧低碳飲食2日減2磅
11:00 2022/05/02
【修身血淚史】讀書時代被叫巨無霸　《東張》女神梁敏巧低碳飲食2日減2磅
【明星豪宅】Tyson Yoshi海景豪宅於TVB節目曝光　慘被設計師出賣私隱：極度反感
今日 12:28
【明星豪宅】Tyson Yoshi海景豪宅於TVB節目曝光　慘被設計師出賣私隱：極度反感
【14拳港男】男女鬧市街頭互毆14拳港男KO女友　名店購物紙袋散一地
今日 10:32
【14拳港男】男女鬧市街頭互毆14拳港男KO女友　名店購物紙袋散一地