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【經濟狀況】政府預先估計數字　本港今年首季GDP按年跌4%

政治 16:58 2022/05/03

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政府統計處今日公布，今年第一季本地生產總值（GDP）預先估計數字，較去年同期實質下跌4.0%。（經濟日報資料圖片）

政府統計處今日公布，今年第一季本地生產總值（GDP）預先估計數字，較去年同期實質下跌4.0%。當局解釋，本地生產總值下跌是由於內部及對外需求均表現疲弱所致。

政府發言人表示，香港經濟在今年第一季面對巨大壓力。其中在外圍方面，環球需求增長放緩，加上疫情對跨境運輸造成干擾，嚴重拖累出口表現；而本地方面，本地第五波疫情及因而實施的防疫措施，嚴重打擊廣泛的經濟活動和經濟氣氛。

發言人續指，根據預先估計數字，實質本地生產總值在今年第一季按年收縮4.0%，終止先前連續四季的按年增長走勢；經季節性調整後按季比較，實質本地生產總值下跌2.9%，上一季則幾無變動。

發言人又預計，環球經濟在短期內將繼續面對重大挑戰，通脹肆虐，促使主要央行加快收緊貨幣政策，為經濟前景帶來壓力；加上烏克蘭的緊張局勢料會令國際能源和大宗商品價格維持高企，加劇對供應鏈的干擾，並打擊經濟氣氛；而環球疫情的變化和中美關係的發展，將繼續帶來不確定性。

不過，發言人強調，本地疫情自3月初以來逐漸減退，讓社交距離措施得以逐步放寬，加上政府各項支援措施，應有助本地需求在今年餘下時間恢復。

政府統計處公布，按本地生產總值各個主要組成部分分析，私人消費開支在今年第一季與上年同期比較實質下跌5.4%，而二零二一年第四季則上升5.3%。

按國民經濟核算定義計算的政府消費開支，繼去第四季上升4.1%後，在今年第一季與上年同期比較實質上升5.9%。

至於經季節性調整而作相連季度比較的本地生產總值，在今年第一季較去年第四季實質下跌2.9%。

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責任編輯：胡偉明

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