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【空氣污染】元朗流浮山金屬回收場排出塵埃造成滋擾　被判罰款逾3萬元

社會 17:00 2022/05/03

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熱門 特首選舉 聲生不息 超市大搜查 姜濤 1萬消費券 升中面試 小一派位 靚太安樂窩 校長專欄

（資料圖片）

環保署今日（3日）表示，元朗流浮山金屬回收場遮蓋或圍封金屬物料儲存堆以防止塵埃排放，以及未有在操作有關裝置或設備時防止排出塵埃、砂礫或顆粒，對附近居民造成環境滋擾，在粉嶺裁判法院被裁定三項違反《空氣污染管制條例》，被判罰款33,000元，其董事亦因同意或縱容有關罪行，被判罰款22,000元。

署方指，執法人員去年7月進行巡查時，發現該回收場沒有妥善遮蓋或圍封金屬物料儲存堆以防止塵埃排放，有機會影響行人及附近居民，遂根據《空氣污染管制條例》發出法定通知，要求該回收場改善。環保署於法定通知限期後派員進行3次巡查，均發現回收場仍沒有落實改善措施，涉嫌違反法定通知的規定，於是向回收場及其公司董事就該3次違反法定通知提出檢控。

根據《空氣污染管制條例》，任何人如不遵從法定通知所載的規定，即屬違法。初犯者最高可被處罰款10萬元；第二次或其後再定罪，最高可被處罰款20萬元及監禁六個月。


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責任編輯：余思嵐

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