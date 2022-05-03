【中移動App】「醫聊通Dr. HK」安坐家中診症配藥 首500名線上問診藥物費用全免

▲ (中國移動Facebook截圖)

中國移動香港（CMHK）推岀線上問診及醫療應用程式「醫聊通 Dr. HK」，提供線上及線下的醫療服務，包括：查閲診所資料並預約門診、醫生遠程視像診症及配送藥物上門等。由 CMHK 及本地電子醫療保健平台 Heals 開發，與多間診組成醫療網絡，因應疫情而持續上升的本地醫療需求提岀革新的應對方案，長遠推動香港以至大灣區智慧醫療發展。

「醫聊通 Dr. HK」四大實用醫療功能 一站式醫療支援

1. 可查覽多間診所服務資訊，準確尋找合適醫生及就診地點， 於線上預約門診服務。用戶可提前填妥登記表格，抵達診所便能於更短時間內會見醫生，縮減診所病人聚集、排隊和逗留時間。

2. 「醫聊通 Dr. HK」提供遠程視像診症服務，由診所醫生線上診症及配藥，為在家病人提供適切治療，適合老人家及小童、行動不便、或未能到診所求醫的人士。

3. 一般門診日間服務時段較短，病人不時會遇上頻撲求醫情況。「醫聊通 Dr. HK」延長服務至晚上九時，提供更彈性，適時醫療支援。

4.「醫聊通 Dr. HK」一站式預約，遠程視像診症至支付診金均可程式內完成，再由專人將藥物送到府上，用戶亦可選擇最快4小時內配送，安坐家中完成整個就診及配藥程序，過程全無接觸。

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「醫聊通 Dr. HK」的視診費用由$338 起，已包括視像診症、3日藥物及順豐配送。「醫聊通 Dr. HK」現提供以下優惠，首500名下載及完成登記的用戶，可獲贈抗疫包一份，內含3份快 速檢測套裝，及5種可舒緩發燒、感冒及鼻敏感等症狀的日常備藥物。



首500名於「醫聊通 Dr. HK」視像求診的用戶，可獲費用全免，包括會症、3日藥物及 順豐配送。「醫聊通 Dr. HK」獲超過 60 名醫生參與，涵蓋普通科、中醫、腸胃及耳鼻喉等多個專科，部分醫生現提供線上會診。計劃繼續與更多醫院、診所合作，拓展醫療網絡，加強中醫、不同專科和視像會診服務。目標將醫療網絡覆蓋至大灣區，讓更多市民能受惠於遠程醫療服務。 《香港經濟日報》TOPick新聞「第三屆全港小學生中文作文大賽」 立即參加：bit.ly/3CrwGul

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