【輸入個案】曾染疫兩女外地返港第12日檢測陽性　當局料均屬復陽個案

▲ （林宇翔攝）

本港今日（3日）新增290宗陽性個案，包括21宗屬輸入個案，當中有13宗在機場檢測陽性、有2宗個案5月1日從馬來西亞抵港、6宗5月2日從英國抵港、2宗5月2日從新加坡抵港、6宗檢疫期間確診，另有2宗是抵港第12日在社區檢測中心找出，患者分別由英國由澳洲抵港。

衞生署衞生防護中心傳染病處首席醫生歐家榮表示，兩名抵港第12日才確診的患者曾均於外地染疫：

27歲女士已打針，初步發現沒有病徵，4月2日於英國檢測陽性，4月20日經新加坡返港，檢疫期間檢測呈陰性，至第12日的樣本檢測陽性，而她同行兩名家人，有其中一人早前亦在英國確診，當局相信她是屬於復陽個案



32歲女士已打針，沒有病徵，4月8日於澳洲確診新冠肺炎，4月20日從澳洲返港，其家人及同行者也是確診者；返港後檢疫的樣本均是陰性，至第12日的樣本檢測陽性，CT值很高，即病毒量低，當局亦會界定其為復陽個案

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責任編輯：郭詩詩