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【新冠後遺】6種體質易失眠多夢無精神　中醫食療法浸足藥方KO失眠

保健美顏 11:34 2022/05/04

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熱門 特首選舉 聲生不息 超市大搜查 姜濤 1萬消費券 升中面試 小一派位 靚太安樂窩 校長專欄

6種體質易失眠多夢無精神，中醫列食療法、浸足藥方助眠。

在新冠後遺症中，有人會有不同程度失眠困擾，導致日間精神渙散，難以集中。註冊中醫師林家揚在「醫藝同行 Eli Care」facebook專頁發文，解釋失眠病症：經常睡眠減少、不易入睡、易醒、醒後不能再睡，甚至徹夜不眠。林醫師提出可嘗試的調護方法，幫助緩解困擾。

最新影片：

林醫師解釋，新冠康復者會因疫病傷神或感染後受驚而鬱怒，可傷膽或生成肝火，影響睡眠。失眠患者有分寒、濕、熱三類情況，其中再細分爲6種體質，包括：

  • 陰虛、陰虛火旺：難入睡、心悸、易熱醒
  • 氣血虛、氣虛：精神不集中、困倦重；坐時瞌睡，躺下睡不好；易受驚
  • 實熱證、熱證痰濕：心煩多夢、易躁
     
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食療調護

1. 依體質選食材 自由搭配

林醫師按6種體質，分別詳列適合進補的食材。食材各有屬性，搭配時需注意自身體質進行選擇。

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2. 茶飲

  • 菊薰茉莉茶：清熱、平肝明目；幫助穩定情緒、理氣、放鬆神經。不宜晚上飲用。
  • 桑椹洛神百香茶：滋陰潤燥、清熱降火、疏肝解鬱
  • 甘麥大棗茶：益氣養血、安神

3. 浸足藥方

  • 安神藥方

材料：磁石、龍骨、牡蠣、白芍各一兩；痰濕重加石菖蒲5錢

做法：煎45-60分鐘

適用人群：心煩多夢、易躁、易醒難入睡人士

  • 補氣養心藥方

材料：龍骨、雞血藤、首烏籐、酸棗仁、白芍各一兩

做法：煎40分鐘

適用人群：易倦易受驚、臥床睡不好人士

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內容獲「註冊中醫師林家揚」授權轉載。

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責任編輯：張沛

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