【新冠後遺】6種體質染疫後易失眠多夢無精神 中醫食療法浸足藥方KO失眠
保健美顏 11:34 2022/05/04
在新冠後遺症中，有人會有不同程度失眠困擾，導致日間精神渙散，難以集中。註冊中醫師林家揚在「醫藝同行 Eli Care」facebook專頁發文，解釋失眠病症：經常睡眠減少、不易入睡、易醒、醒後不能再睡，甚至徹夜不眠。林醫師提出可嘗試的調護方法，幫助緩解困擾。
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林醫師解釋，新冠康復者會因疫病傷神或感染後受驚而鬱怒，可傷膽或生成肝火，影響睡眠。失眠患者有分寒、濕、熱三類情況，其中再細分爲6種體質，包括：
- 陰虛、陰虛火旺：難入睡、心悸、易熱醒
- 氣血虛、氣虛：精神不集中、困倦重；坐時瞌睡，躺下睡不好；易受驚
- 實熱證、熱證痰濕：心煩多夢、易躁
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食療調護
1. 依體質選食材 自由搭配
林醫師按6種體質，分別詳列適合進補的食材。食材各有屬性，搭配時需注意自身體質進行選擇。
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2. 茶飲
- 菊薰茉莉茶：清熱、平肝明目；幫助穩定情緒、理氣、放鬆神經。不宜晚上飲用。
- 桑椹洛神百香茶：滋陰潤燥、清熱降火、疏肝解鬱
- 甘麥大棗茶：益氣養血、安神
3. 浸足藥方
- 安神藥方
材料：磁石、龍骨、牡蠣、白芍各一兩；痰濕重加石菖蒲5錢
做法：煎45-60分鐘
適用人群：心煩多夢、易躁、易醒難入睡人士
- 補氣養心藥方
材料：龍骨、雞血藤、首烏籐、酸棗仁、白芍各一兩
做法：煎40分鐘
適用人群：易倦易受驚、臥床睡不好人士
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內容獲「註冊中醫師林家揚」授權轉載。
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責任編輯：張沛