【生命鬥士】7歲血癌小鬥士無懼染疫　安慰單親媽媽一起勇抗病魔

▲ 菲律賓7歲男童Timothy血癌小鬥士勇抗病魔。

子女生病，父母寧願代替孩子承受病痛。菲律賓有位男孩患白血病，更禍不單行曾染上新冠肺炎，他跟單親媽相依為命，由於醫療費不少，需靠捐款支付藥費，媽媽經常處於憂心的狀態。兒子小小年紀無懼病魔，更反過來安慰媽媽，相信耶穌爸爸定會治好他。

▲ 患血癌的Timothy跟單親媽媽相依為命。（facebook圖片）

染疫兼確診血癌

綜合外媒報道，菲律賓馬尼拉有位7歲的男孩Timothy John Duque，他於2020年某天突然臉色發白，腳痛致行動困難，媽媽帶他去求醫，做血液檢測發現血小板水平很低，同時，Timothy對新冠肺炎檢測呈陽性，確診需留院1星期。留院之後，Timothy到國家兒童醫院驗骨髓，2020年9月診斷出患有B細胞急性淋巴細胞白血病，又稱血癌。對於兒子染疫及患上血癌，單親媽媽Jennylyn難以接受︰

感覺就像我的世界停止了，這太出乎意料了，因為兒子平時很活潑好動。

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靠信仰勇敢抗病

年紀小小的Timothy知道自己患血癌卻不懼怕，Jennylyn受訪指她不知道兒子是何時變得虔誠，每晚都向上帝祈禱，如果她在祈禱之前睡著了，兒子會叫醒她並說「我們還沒有祈禱」，Jennylyn回想兒子安慰她曾說︰

媽媽，讓我們繼續戰鬥吧！爸爸耶穌會醫治我的。

Timothy需接受為期3年的化療，現已完成了2期，每期化療要每月到醫院1次，醫療費用達18.5萬披索（約2.8萬港元），對於Jennylyn一家來說很吃力，因她失業中，只靠網上買賣幫補家計，而她的媽媽擔任家傭，月入只有7,000披索（約1,000港元），兒子醫藥費主要依靠捐款籌款。

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勉勵病童家屬

媽媽開設facebook專頁更新兒子的情況，她亦會分享身為病童媽媽的心聲，有感幸福不是必然，如果孩子非常健康、不必去醫院接受治療、不必考慮從哪裡弄到錢來給孩子買藥，那就真的是非常幸運。她有感做母親很困難，尤其當孩子生病時，為人父母所感受到的痛苦是雙倍、三倍或更多。她感謝兒子勇敢抗病，

如果世界上最強的人，那就是我和我的兒子。

Jennylyn同時勉勵其他病童家屬一起努力，並感謝醫護、親友、同路小戰士，以及神的幫忙。

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責任編輯︰王明芳