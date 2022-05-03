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【失蹤女童】警尋牛頭角12歲女童尹祉然　上周六離開啟晴邨住所後失蹤

社會 17:20 2022/05/03

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警方今日（3日）呼籲市民提供一名在牛頭角失蹤女童的消息。12歲女童尹祉然4月30日晚上離開其位於啟晴邨的住所後便告失蹤，其家人同日向警方報案。

她身高約1.56米，體重約49公斤，瘦身材，圓面型，黃皮膚及蓄長黑髮。她最後露面時身穿灰色外套、黑色上衣、黑色長褲及白色波鞋。

任何人如有該失蹤女童的消息或曾見過她，請致電3661 0335或電郵至rmpu-ke-2@police.gov.hk與九龍東總區失蹤人口調查組，或與任何一間警署聯絡。

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記者：黃穎津

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