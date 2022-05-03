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【食物安全】​加拿大、美國和法國部分地區爆H5N1禽流感　本港暫停進口當地禽類產品

社會 17:18 2022/05/03

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（資料圖片）

食物安全中心今日（3日）宣布，因應世界動物衞生組織通報，指加拿大艾伯塔省Cardston縣和薩斯喀徹溫省Morse No. 165區，美國明尼蘇達州Todd縣、北達科他州Richland縣及堪薩斯州McPherson縣，以及法國上維埃納省、盧瓦—謝爾省和阿韋龍省爆發高致病性H5N1禽流感，中心即時指示業界暫停上述地區進口禽肉及禽類產品（包括禽蛋），以保障本港公眾健康。

中心說，根據政府統計處的資料，本港今年首三個月從加拿大進口約四公噸冷藏禽肉，從美國進口約3640公噸冰鮮和冷藏禽肉及約1億3582萬隻禽蛋，以及從法國進口約240公噸冰鮮和冷藏禽肉。已就事件聯絡加拿大、美國和法國當局，並會繼續密切留意世界動物衞生組織及有關當局發出關於爆發禽流感的消息，因應當地疫情發展，採取適當行動。


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責任編輯：余思嵐

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