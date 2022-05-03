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【防疫措施】青山灣入境事務中心及馬頭角羈留中心　下周二起訪客需提供快測陰性證明

社會 17:27 2022/05/03

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入境事務處今日（3日）表示，青山灣入境事務中心及馬頭角羈留中心將由五月十日起，訪客須於探訪當天自行進行快速抗原測試及取得陰性結果，並在到達中心後經健康申報表申報有關的測試結果，方可進入中心進行探訪。

同時，為配合政府規定，所有人士進入中心的室內範圍時必須佩戴口罩，以及遵守防疫和社交距離的措施，包括使用「安心出行」流動應用程式、體溫檢測和人流控制安排。以上探訪安排或會因應疫情發展而有所變更，訪客須留意處方發出的新聞公報及部門網頁。


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責任編輯：余思嵐

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