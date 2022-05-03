【防疫措施】青山灣入境事務中心及馬頭角羈留中心　下周二起訪客需提供快測陰性證明

入境事務處今日（3日）表示，青山灣入境事務中心及馬頭角羈留中心將由五月十日起，訪客須於探訪當天自行進行快速抗原測試及取得陰性結果，並在到達中心後經健康申報表申報有關的測試結果，方可進入中心進行探訪。

同時，為配合政府規定，所有人士進入中心的室內範圍時必須佩戴口罩，以及遵守防疫和社交距離的措施，包括使用「安心出行」流動應用程式、體溫檢測和人流控制安排。以上探訪安排或會因應疫情發展而有所變更，訪客須留意處方發出的新聞公報及部門網頁。



《香港經濟日報》TOPick新聞「第三屆全港小學生中文作文大賽」

立即參加：https://bit.ly/3CrwGul

政府派發電子消費券 一文看清最新商場商戶優惠：https://bit.ly/3xdMkJc

HKET APP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hket App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活

資訊及Video 立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

責任編輯：余思嵐