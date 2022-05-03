【強制檢測】40幢大廈納強檢　涉天水圍嘉湖山莊景湖居5座及灣仔囍匯II期2座【附名單】

▲ 天水圍嘉湖山莊景湖居。(資料圖片)

政府今日（3日）引用《預防及控制疾病（對若干人士強制檢測）規例》下的強制檢測公告刊憲，要求在指定時間曾身處40個指明地方的人士，在5月4日至5日接受核酸檢測。點擊即看強制檢測公告詳情：【下一頁】

因應多宗陽性檢測個案，有40個指明地方被納入強制檢測公告：

灣仔囍匯II期2座

九龍城德朗邨德珊樓

元朗Grand Yoho2座

葵涌荔欣苑荔林閣

何文田愛民邨新民樓

元朗屏欣苑屏泰閣

粉嶺祥華邨祥和樓

牛頭角彩霞邨彩星樓

鑽石山鳳德邨雪鳳樓

慈雲山慈正邨正怡樓

香港仔石排灣邨碧山樓

筲箕灣耀東邨耀富樓

鰂魚涌英皇道1048號益發大廈

天水圍嘉湖山莊景湖居5座

屯門悅湖山莊13座

屯門湖景邨湖翠樓

沙田康林苑山林閣

沙田禾輋邨順和樓

粉嶺景盛苑賢景閣

荃灣麗城花園2期3座

深井麗都花園2座

旺角太子道西76-78號南風樓

紅磡海逸豪園12座

觀塘順天邨天榮樓

大角咀海桃灣3座

荔枝角美孚新邨2期百老匯街34-36號

藍田興田邨恩田樓

柴灣環翠邨澤翠樓

半山區舊山頂道8A號花園台2座

上水天平邨天明樓

上水皇府山5座

屯門兆康苑兆基閣

大圍隆亨邨賞心樓

青衣長亨邨亨麗樓

荃灣綠楊新邨S座

將軍澳尚德邨尚明樓

將軍澳頌明苑冠明閣

天水圍天富苑元富閣

沙田水泉澳邨朗泉樓

將軍澳景林邨景榕樓

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責任編輯：余思嵐