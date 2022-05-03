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【強制檢測】40幢大廈納強檢　涉天水圍嘉湖山莊景湖居5座及灣仔囍匯II期2座【附名單】

社會 17:48 2022/05/03

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熱門 特首選舉 聲生不息 超市大搜查 姜濤 1萬消費券 升中面試 小一派位 靚太安樂窩 校長專欄

天水圍嘉湖山莊景湖居。(資料圖片)

政府今日（3日）引用《預防及控制疾病（對若干人士強制檢測）規例》下的強制檢測公告刊憲，要求在指定時間曾身處40個指明地方的人士，在5月4日至5日接受核酸檢測。點擊即看強制檢測公告詳情：【下一頁】

因應多宗陽性檢測個案，有40個指明地方被納入強制檢測公告：

  • 灣仔囍匯II期2座
  • 九龍城德朗邨德珊樓
  • 元朗Grand Yoho2座
  • 葵涌荔欣苑荔林閣
  • 何文田愛民邨新民樓
  • 元朗屏欣苑屏泰閣
  • 粉嶺祥華邨祥和樓
  • 牛頭角彩霞邨彩星樓
  • 鑽石山鳳德邨雪鳳樓
  • 慈雲山慈正邨正怡樓
  • 香港仔石排灣邨碧山樓
  • 筲箕灣耀東邨耀富樓
  • 鰂魚涌英皇道1048號益發大廈
  • 天水圍嘉湖山莊景湖居5座
  • 屯門悅湖山莊13座
  • 屯門湖景邨湖翠樓
  • 沙田康林苑山林閣
  • 沙田禾輋邨順和樓
  • 粉嶺景盛苑賢景閣
  • 荃灣麗城花園2期3座
  • 深井麗都花園2座
  • 旺角太子道西76-78號南風樓
  • 紅磡海逸豪園12座
  • 觀塘順天邨天榮樓
  • 大角咀海桃灣3座
  • 荔枝角美孚新邨2期百老匯街34-36號
  • 藍田興田邨恩田樓
  • 柴灣環翠邨澤翠樓
  • 半山區舊山頂道8A號花園台2座
  • 上水天平邨天明樓
  • 上水皇府山5座
  • 屯門兆康苑兆基閣
  • 大圍隆亨邨賞心樓
  • 青衣長亨邨亨麗樓
  • 荃灣綠楊新邨S座
  • 將軍澳尚德邨尚明樓
  • 將軍澳頌明苑冠明閣
  • 天水圍天富苑元富閣
  • 沙田水泉澳邨朗泉樓
  • 將軍澳景林邨景榕樓

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責任編輯：余思嵐

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