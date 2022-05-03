【強制檢測】40幢大廈納強檢 涉天水圍嘉湖山莊景湖居5座及灣仔囍匯II期2座【附名單】
社會 17:48 2022/05/03
政府今日（3日）引用《預防及控制疾病（對若干人士強制檢測）規例》下的強制檢測公告刊憲，要求在指定時間曾身處40個指明地方的人士，在5月4日至5日接受核酸檢測。點擊即看強制檢測公告詳情：【下一頁】
因應多宗陽性檢測個案，有40個指明地方被納入強制檢測公告：
- 灣仔囍匯II期2座
- 九龍城德朗邨德珊樓
- 元朗Grand Yoho2座
- 葵涌荔欣苑荔林閣
- 何文田愛民邨新民樓
- 元朗屏欣苑屏泰閣
- 粉嶺祥華邨祥和樓
- 牛頭角彩霞邨彩星樓
- 鑽石山鳳德邨雪鳳樓
- 慈雲山慈正邨正怡樓
- 香港仔石排灣邨碧山樓
- 筲箕灣耀東邨耀富樓
- 鰂魚涌英皇道1048號益發大廈
- 天水圍嘉湖山莊景湖居5座
- 屯門悅湖山莊13座
- 屯門湖景邨湖翠樓
- 沙田康林苑山林閣
- 沙田禾輋邨順和樓
- 粉嶺景盛苑賢景閣
- 荃灣麗城花園2期3座
- 深井麗都花園2座
- 旺角太子道西76-78號南風樓
- 紅磡海逸豪園12座
- 觀塘順天邨天榮樓
- 大角咀海桃灣3座
- 荔枝角美孚新邨2期百老匯街34-36號
- 藍田興田邨恩田樓
- 柴灣環翠邨澤翠樓
- 半山區舊山頂道8A號花園台2座
- 上水天平邨天明樓
- 上水皇府山5座
- 屯門兆康苑兆基閣
- 大圍隆亨邨賞心樓
- 青衣長亨邨亨麗樓
- 荃灣綠楊新邨S座
- 將軍澳尚德邨尚明樓
- 將軍澳頌明苑冠明閣
- 天水圍天富苑元富閣
- 沙田水泉澳邨朗泉樓
- 將軍澳景林邨景榕樓
【TOPick診症室】日行一萬步是否有效防癌 癌患者家居運動鍛鍊肌肉
《香港經濟日報》TOPick新聞「第三屆全港小學生中文作文大賽」
立即參加：https://bit.ly/3CrwGul
政府派發電子消費券 一文看清最新商場商戶優惠：https://bit.ly/3xdMkJc
HKET APP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7
hket App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活
資訊及Video 立即下載：https://bit.ly/34FTtW9
責任編輯：余思嵐