【產前偷食】孕期出軌憂「BB基因改變」　大肚婆追問醫生︰孩子肯定是老公的嗎？

▲ 台灣一名人妻懷孕後期出軌，擔心BB基因會因此改變。

日前有台灣醫生分享一名人妻的查詢，對方表示懷孕後期出軌，擔心BB基因會因此改變，成了別人的種。即使醫生已回覆基因不會改變，但人妻依然繼續追問，甚至孩子出生後做了親子鑑定，近乎100%確定是丈夫的，她依然有懷疑，令醫生感到莫名其妙。

怕BB基因改成別人的

台灣婦產科專科醫生蘇怡寧周日（1日）於facebook發帖文，並上載對話截圖，可見今年2月一名人妻私訊蘇醫生，問道︰

懷孕後期不小心跟別人發生關係，肚子小孩基因會改變成別人的嗎？

當時她表示自己快要生產了，可是前幾天卻不小心犯錯，怕孩子的基因會因此改變。而蘇醫生只簡短回覆，「基因不會改變」。之後她再追問，「所以小孩肯定是老公的嗎？因為我實在不敢當面問醫生，很憂鬱很後悔」。

雖然當時蘇醫生沒有回覆人妻，但在facebook發帖文公開了這段對話，表明基因不會改變，「該是誰的就是誰的」，同時補充「你問我是不是你老公的」，他坦言這個問題幫不上忙。

最新影片︰

丈夫孩子做親子鑑定

事隔兩個多月後，人妻於4月30日再次私訊蘇醫生，表示孩子出生後一個月，她跟丈夫和孩子去做親子鑑定，有法律效力的，結論是老公的確定率99.999%。她問蘇醫生，「還有需要再去別間大醫院重驗第二次確保安心嗎？」，提及可能是自己心理問題，有強迫症表現。

▲ 人妻事隔兩個多月後再追問醫生。（「蘇怡寧醫師愛碎念」fb圖片）

人妻在3小時後，將同一訊息再次傳一次給蘇醫生，似乎很想得到他的答覆。之後她又傳訊息表示，「看來醫生看過了，但不想理我，難過」、「這問題對我來說很重要」、「希望看到你的解答」。最終讓蘇醫生忍不住回覆，「醫院給你答案，你都不相信了，你跟我要解答？」，並與網民分享了這段對話。

網民︰不是基因問題 是智商問題

蘇醫生的帖文引起網民熱議，批評人妻出軌的不當，而且提問BB基因改變的愚昧無知，留言「不可思議」、「不是基因問題，是智商問題」、「智商讓人堪慮」、「需要做智力測驗不是驗DNA」。另有網民好奇為何丈夫答應去做親子鑑定，表示「難道她老公沒有想到什麼嗎？」。點撃睇更多網民留言︰

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責任編輯︰王明芳