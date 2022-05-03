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【超市大搜查】日雜《LDK》比拼8款防曬噴霧　ANESSA防曬力強SUNCUT性價比高

17:53 2022/05/03

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熱門 特首選舉 聲生不息 超市大搜查 姜濤 1萬消費券 升中面試 小一派位 靚太安樂窩 校長專欄

日雜《LDK》比拼8款防曬噴霧，ANESSA防曬力強，SUNCUT性價比高。

夏天陽光猛烈，出門時記得做好防曬保護肌膚，除了面部和身體的皮膚外，其實頭髮和頭皮也需要防曬，市面上有不同防曬產品，其中防曬噴霧可用於頭髮，亦方便隨時補噴。日本雜誌《LDK the Beauty》比拼8款防曬噴霧，根據其防曬度、覆蓋度及使用感評分，並總結出排名。

《LDK the Beauty》比較市面上8款防曬噴霧，並進行3大測試，找出最強防曬噴霧。

最新影片推介：

防曬度：在紫外線測試紙噴上防曬噴霧，放在陽光下觀察其顔色變化，變化愈小，阻隔紫外線能力愈強。

覆蓋度：以相同的速度、距離向特殊測試紙噴灑防曬噴霧，觀察能噴上多少噴灑，以及其均勻程度。

使用感：在假髮上噴灑防曬噴霧，觀察假髮狀況，例如是否有黏膩感、能否快速乾燥等。

8款防曬噴霧排名

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選購防曬產品貼士

本港消委會提醒市民，在日常生活應盡量避免皮膚曝曬，減低紫外線對皮膚的傷害，另在選購及使用防曬產品時，可留意以下幾點：

  • 應細閱當中成分會否導致過敏，如果有皮膚敏感病史或濕疹，可考慮選用物理性防曬，減低過敏的風險
  • SPF50的防曬產品基本上可為皮膚提供98%保護，SPF數值太高反而有機會堵塞毛孔或皮膚過敏
  • 進行戶外活動前，應參考天文台每日公布的紫外線指數，並按活動類型、時間，選擇合適的防曬產品
  • 按產品標示的適當用量塗抹，以臉部面積而言，塗抹量約為1茶匙左右，最好每隔2至3小時補充防曬
  • 使用防曬產品後，應該按包裝指示，使用卸妝液或洗面產品清洗，以防殘留物質影響皮膚健康
  • 注意產品的有效日期，若已過期便須丟棄，以免因開封後太長時間

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責任編輯：羅嘉欣

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