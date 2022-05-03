【檢疫令】49歲女子違返強制檢疫令提早離家　判監禁及罰款5,000元

▲ （曾耀輝攝）

一名49歲女子因違反《若干到港人士強制檢疫規例》（第599C章）（《規例》），今日（3日）於九龍城裁判法院被判處罰款5,000元。



該名女子早前獲發強制檢疫令，訂明她必須在家中接受強制檢疫七日。在檢疫令尚未屆滿前，她在無合理辯解及未取得獲授權人員許可下，於二○二一年九月八日離開其檢疫地點。她被控違反《規例》第8（1）及8（5）條，今日於九龍城裁判法院被判處罰款5,000元。



違反強制檢疫令會構成刑事罪行，違例者最高可被罰款25,000元及監禁六個月。截至今日，共有226人已因違反檢疫令被法庭定罪，被判即時監禁最多十四星期或罰款最高15,000元不等。發言人重申，衞生署必定會對任何違反相關規例的人士嚴肅跟進。

《香港經濟日報》TOPick新聞「第三屆全港小學生中文作文大賽」

立即參加：https://bit.ly/3CrwGul

政府派發電子消費券 一文看清最新商場商戶優惠：https://bit.ly/3xdMkJc

HKET APP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hket App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活

資訊及Video 立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

責任編輯：余思嵐

