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【檢疫令】49歲女子違返強制檢疫令提早離家　判監禁及罰款5,000元

社會 17:52 2022/05/03

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熱門 特首選舉 聲生不息 超市大搜查 姜濤 1萬消費券 升中面試 小一派位 靚太安樂窩 校長專欄

（曾耀輝攝）

一名49歲女子因違反《若干到港人士強制檢疫規例》（第599C章）（《規例》），今日（3日）於九龍城裁判法院被判處罰款5,000元。

該名女子早前獲發強制檢疫令，訂明她必須在家中接受強制檢疫七日。在檢疫令尚未屆滿前，她在無合理辯解及未取得獲授權人員許可下，於二○二一年九月八日離開其檢疫地點。她被控違反《規例》第8（1）及8（5）條，今日於九龍城裁判法院被判處罰款5,000元。

違反強制檢疫令會構成刑事罪行，違例者最高可被罰款25,000元及監禁六個月。截至今日，共有226人已因違反檢疫令被法庭定罪，被判即時監禁最多十四星期或罰款最高15,000元不等。發言人重申，衞生署必定會對任何違反相關規例的人士嚴肅跟進。

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責任編輯：余思嵐
 

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