【靚太安樂窩】阿正Jeremy大戰玩具設計師封塵屋企　雜物堆積如山全屋密不透風

▲ 《GO！執！事務所》主持人到訪玩具設計師熊仔居住了30年的家，幫助他斷捨離。

由MIRROR成員李駿傑（Jeremy）、商台DJ黃正宜（阿正）、塔羅師Jan Jan和雜物諮詢師阿橙主持的ViuTV新節目《GO！執！事務所》。最新一集「模型工藝家」就到訪玩具設計師熊仔居住了30年的家，並進行斷捨離，務求清空「地獄屋」內堆積如山的雜物，讓全間屋重見天日。

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▲ 玩具設計師熊仔。(圖片來源:影片截圖)

單位為兩房一廳間隔，熊仔表示本身和父母一家三口居住，直至近年他們搬出去後，自己就漸漸將家中變成另一工作室。日積月累下，雜物和灰塵已堆滿全屋，更需要打側身才可以入門口。對於此舉，JanJan笑指在見到熊仔家中照片，心感不妙，更形容惡劣程度是「Boss級別」。

我地會叫呢類屋做打大佬。其實睇到呢啲相時，已經係唔敢入去執、唔想入去執，同希望唔使執。

▲ 玩具設計師熊仔居住了30年的家，屋內雜物堆積如山。(圖片來源:影片截圖)

而在一旁的阿正亦和應，表示對於是次執屋感到絕望。

你知唔知末日嘅感覺係點呀?就係當係你推門入去佢間屋開始。你試下放曱甴入去，曱甴都可能會死。

地獄長廊

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Jeremy和阿正負責執拾門口至走廊位置，眼看無盡的環保袋及滿佈灰塵的雜物，二人都表示無從入手。在清理過程中，Jeremy直言估計起碼有100個袋，而阿正笑指拖鞋數量之多，可以到2030年才能全部穿完。其後，他們又發現咸豐年代的書<<女性醫學寶典>>、2015年過期藥物及未開封的隱形眼鏡等。最後，他們合力斷捨離鞋子，將物品分類並放回合適的收納箱才令走廊回復原來面貌。

煉獄客廳

▲ 窗口附近位置滿佈雜物，完全遮擋窗口，使屋內長年累月缺乏陽光。(圖片來源:影片截圖)

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由於雜物過多，又欠缺打理，所以熊仔一直以來工作及活動空間局限於鍵盤及滑鼠位置。在斷捨離期間，Jeremy和阿正發現大堆單據、中學時期的古龍水、大量已封塵的公仔、充滿塵埃的吸塵機等。眼看灰塵如飄雪般落下，Jeremy表示真心希望熊仔可以保持清潔習慣。因為他深信工作環境和人的心情及身體健康有直接關係。

佢要決定得再決絕啲。老實講，我真係好少去求人。但我果日真係去求熊仔再吸下塵、執下屋，再掉下啲野。

▲ 工作枱上有大量已封塵的模型公仔。(圖片來源:影片截圖)

窗口雜物層層疊

▲ 公司貨物、參考品及收藏品等雜物越積越多，結果完全遮擋窗口。(圖片來源:影片截圖)

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熊仔在家工作已有2年，因此公司貨物、參考品及收藏品等雜物越積越多，結果完全遮擋窗口，使屋內長年累月缺乏陽光，Jan Jan亦直言此舉「勁過羅馬鬥獸場的模型陣」。最後，一眾主持合作將雜物分類回收，成功令密不透風的客廳，變得光猛闊落。

熊仔: 想保持摺衫習慣及減少自己購買慾

熊仔本身是汽車迷，而父母親亦愛收藏旅行紀念品，加上沒有一個正式衣櫃收納大量冬季衣服，所以為了預留飾櫃位置，兩箱衣服亦被迫長期擺放在床尾，其餘衣物只可晾起來掛到房間不同角落。為解決這個情況，阿橙決定教熊仔摺衫技巧又將衣物分門別類擺放。

執屋貼士

▲ 執拾後的客廳。(圖片來源:影片截圖)

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1) 購買收納箱前，先計算好尺寸、數量及位置，避免令收納箱變成雞肋。

2) 將日用品分類，如口罩、紙巾放在顯眼位置，長傘掛在適合位置。

3) 桌上屏幕及桌下應預留足夠空間，讓使用者能保持正確坐姿

4) 將金屬回收物或鐵盒帶到綠在區區回收。

5) 購買具儲物空間的梳化，能增加收納空間。

6) 如家中沒有衣櫃的話，經常穿著的衣服放在抽屜的下層，不常穿著的衣服放在上層。到換季時，就直接把抽屜調換。

7) 如果比較長身的衣服或褲子，可先把下擺摺起來，再摺多一下，然間直立式擺放於櫃桶內。櫃桶不宜太滿，最理想狀態是7-8成滿，可有空間去提取衣物。

8) 家中滿佈工作物品，容易引致神經緊張，應劃出一個工作區域。如果吃飯、工作及娛樂在同一個地方的話，會影響氣場。

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