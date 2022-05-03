【從齒開始】奧思集團成立OASIS Dental Care 拓展牙科美容服務

▲ 首間牙科中心聯乘集團旗下醫美品牌OASIS medical，選址沙田市區內優越核心地段的帝都酒店樓層。

奧思集團在沙田區成立OASIS Dental Care，主攻區內家庭及年青消費一族。OASIS Dental Care由專業牙科團隊組成，採用嶄新先進的設備，以臨床專科治療經驗糅合現代醫學美齒新概念，由一般牙科服務到牙科美容、專科等一應俱全，並會在每項療程前先進行詳細諮詢，了解客人的病歷及分析口腔健康狀況，務求為客人制定最適切的專屬療程。

全新牙科品牌OASIS Dental Care與醫美品牌OASIS medical首次聯手，組成強大的醫健美容網絡，合共佔地過萬呎，設有多間獨立諮詢室、美容房和治療房，方便客人同時享用肌膚和牙齒的美容服務，提供全面便捷的一站式美療體驗。

在衛生方面，OASIS Dental Care採用134°C高溫消毒所有牙科用具或直接使用即棄用具，在療程開始前更會在客人面前拆開消毒用具，並在消毒後馬上更換手套，確保所有用具和儀器已徹底洗淨及消毒。

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責任編輯:王明芳