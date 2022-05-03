【消費券獎賞】 利園區加碼再推消費禮遇　送出高達$2,500電子現金券

商戶涵蓋國際品牌、時尚服飾、環球美食、潮流美妝、童裝品牌等，並集一系列專業美容、頭髮及頭皮護理中心的利園區由即日起，商場更加碼推出第二階段「Savour the Spring Sensations漫遊春日 邂逅美好」消費禮遇。

顧客只要於場內以電子貨幣消費滿指定金額，即對應獲贈三重精彩禮遇，換領高達2,500元利園區電子優惠禮券，以及價值高達5,100元餐飲及美容電子禮券和護理療程體驗。

最新影片推介：陳山聰專訪

第二階段消費賞隨即展開，消費愈高，獎賞愈豐富，三重精彩禮遇包括：

第1重賞 — 「額滿即賞電子現金券」：大派高達HK$2,500電子優惠禮券，讓你於場內超過二百間指定商戶入手心儀商品

第2重賞 — 「精選美饌禮遇」：請顧客享用餐廳招牌菜式及特調飲品，饕客可憑指定消費換領餐飲體驗電子優惠禮券，到指定食府用餐時免費品嚐餐廳環球美食或特式飲品，由台式茶飲、香濃咖啡、紅白或氣泡酒至甜點小食、經典菜式等等，選擇超過20款非常多元化，定能滿足各類顧客的口味

第3重賞 — 送出價值超過HK$5,000的「美容通行證Beauty Pass」，除了可以獲贈HK$150的美容護理電子禮券，讓您挑選最適合的美妝產品外，更可免費體驗尊貴的美容、頭髮及頭皮療程及諮詢，以及以限時折扣價，購入搶手的優惠美容護理療程，無間斷持續呵護你細緻的肌膚

詳情可參閱利園區網站：按此