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【食用安全】港婦筲箕灣酒樓吃$900長腳蟹中伏　驚見蟹肉鬆散霉晒：以為上咗水就唔識郁

食用安全 18:47 2022/05/03

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一名女子筲箕灣的酒樓花近$900吃到「霉晒」的長腳蟹。

買海鮮很易中伏？一名女子近日在筲箕灣一間酒樓吃長腳蟹，但發現肉質鬆散，懷疑不新鮮，但卻花費了近$900。事後她在網上求助，問長腳蟹蟹肉是否如此。不少網友看影片後，認為這隻蟹已死去多時，有「搵笨」之嫌。

最新影片推介：

該名女子在facebook群組「筲箕灣人筲箕灣事」發文，並展示拆蟹的影片。她表示當日光顧筲箕灣一間酒樓，長腳蟹售價為$268一斤，當天他們要了一隻兩斤13兩的，計算加一服務費後，總數為$900內。不過，拆開長腳蟹後，她發現質素出問題，發文稱：「第一次食，想問下大家，新鮮長腳蟹啲蟹肉係唔係咁？」

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從影片可見，蟹殼可輕易撕開，用筷子一戳，蟹肉隨即散開，而非完整結實。在店員撈蟹後，事主亦曾拍片。從影片可見，該隻生的長腳蟹被放在水桶內，磅重時已一動不動。事後，事主重看影片後估計，該隻長腳蟹可能本來已死去，她坦言欠缺經驗，「本來仲以為啲蟹上咗水就係唔識郁」。

但她稱，當日曾向一名經理反映，對方指蟹肉正常，並責罵事主。其後，事主找來一名高級經理理論，最終獲退還長腳蟹的價錢。對方曾問需否換另一隻，但她已氣得一肚子氣，故直接扣減長腳蟹的價錢後，就結帳離開。不少網民也認為，該隻蟹已死，蟹肉已「霉咗」，遇此情況，理應投訴。

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李彩華：將近死亡的蟹蟹肉會變鬆

TOPick就此個案訪問香港海鮮聯合總會主席李彩華，他直言「這隻蟹可能未死都將近死！」李彩華解釋，長腳蟹由捕撈再運到香港銷售，短則10天，長則20天。蟹隻多日沒進食，活力較差，會變瘦，同時亦較容易死亡。

他指出，將近死亡的蟹，蟹肉會變鬆，並好像「霉霉地」。至於影片中的長腳蟹，他估計這隻蟹可能未死，但都將近死。他提醒，若市民買蟹後發現異常，不要進食，或去海鮮檔換一隻。

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責任編輯：羅嘉欣

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