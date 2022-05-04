【正能量】前琴行校長開社企蝕百萬6年零收入堅持力撑　餸包網店聘請智障自閉青年助自力更生

▲ 「好餸」創辦人麥慧嫻（Eva）希望幫助弱勢社群，讓他們可以有工作，改善生活。（黃建輝攝）

麥慧嫻（Eva）原本是一位琴行校長，經常做義工幫助一些特殊教育需要的小朋友，發現他們離開校園後面對求職問題，難以融入社會，於是她便結束琴行生意，在2016年創辦「好餸」餸包網店，聘用他們成為員工。

不過創業遇到種種困難，更曾蝕過百萬元，但她仍不放棄，這份堅持源自一顆助人的心。「我希望他們可以自力更生改善生活，有尊嚴的生活下去。」Eva說。

▲ 麥慧嫻既要照顧家庭，又要經營「好餸」社企，工私兩忙。（黃建輝攝）

說話溫文、舉止優雅的麥慧嫻（Eva），帶點老師的影子。她從前確是為人師表，曾在琴行擔任鋼琴老師，後來自立門戶開琴行，更因學生眾多要擴充至兩間分校。

雖然身為琴行校長，但Eva亦會親自教琴，發現有些學生經常精神疲憊，十分痛心。「當時琴行位處的大廈，有多間補習社及興趣班等教學中心，很多小朋友周六或周日，全日就在這幢大廈上上落落，一堂接一堂，相當忙碌。曾有個學生在琴行上堂時大喊說很辛苦。」

當時做校長的Eva，同樣亦承受一定的壓力。「小朋友學了一、兩堂，有些家長會問我幾時可以去比賽，因為他們認為贏了獎項會有助考入名校，所以很多家長都很着緊。」

▲ Eva（圖左二）從前經營琴行時已不時做義工，會跟學生義教有特殊學習需要的學童。（被訪者提供）

育有一子的Eva除了工作外還要照顧家庭，早上到街市買餸，下午返琴行工作。當時她家住馬灣，經常坐車到荃灣買餸，某天在巴士上遇到一位婆婆，由於車忽然煞掣令婆婆跌倒，Eva上前扶起她，原來婆婆也是馬灣居民，於是Eva每日便順道幫她買餸，不用她舟車勞頓。

這位婆婆交遊廣闊，不時跟街坊提及Eva的「善舉」，於是有熱心街坊便主動跟Eva合作，一起義助街坊於網上團購食材，志在服務社區。

做義工萌生開社企

其實，Eva還有其他義務工作，會定期帶學生做義工。「我與學生義教有特殊學習需要的小朋友，還包括一些失明的學童。」Eva跟這些小朋友接觸多年，覺得他們需要幫助融入社會，靈機一觸，想到可以開設食材網店幫他們一把。

她說：「當時我為街坊做的團購服務，讓我累積一點相關經驗，同時覺得網店應有一番作用，而且SEN的小朋友畢業後又可以獲得工作，一舉兩得。」於是，Eva便在2016年開設「好餸」社企。

雖然曾有開琴行的創業經驗，但Eva發現營運一間社企卻是另一回事。她起初投入30萬元的資金，但3個月內已花光。於是再投放更多金錢，直到達至100萬元，生意仍未有起色，還是在虧蝕中。「我跟HKTVmall差不多同期成立，當時網購還未很盛行，外間說王維基好像每日推一部Benz落海，比喻為燒銀紙，我就自嘲每日推一部模型車落海，真的日日蝕住做。」

▲ Eva說每位員工都非常勤力，工作認真。（黃建輝攝）

對比起以往琴行每月有穩定盈利，現在卻每月見紅，Eva曾想過放棄。「屋企人開始對我有微言，覺得是無底深潭，當時我真的有點動搖。但每當我回到工場看到員工，我的教學使命便被喚醒，希望好好教育他們能有一技之長，可以有工作做。」

Eva的善心及無私奉獻，漸漸受到外間的關注，生意亦慢慢穩步上升，更由從前只供應原材料，後期再加推餸菜包。「某次我上電台做訪問，有婆婆來電說自己不能站太久，手又無力，提議我把食材洗清及切細做餸包。我覺得她意見很好，因在洗切過程中，員工可以有更多參與，變相可提供更多的就業機會。」

助弱勢社群就業

「好餸」於葵芳設有工場，供應不同餸包及食材，會不時轉款式，除了家常的蒸肉餅、茄汁雞柳片、梅菜蒸鯇魚等，還有一些素食餸包，如北菇扒素海參、鮮茄素雞球、本菇伴素鮑魚等。

現時「好餸」共有8位員工，包括有智障、自閉及聽障人士等，部分人曾在其他公司打工，但因疫情導致失業。「阿佳是一位智障人士，原本在健身室做清潔，但健身室受疫情打擊經常停業，他便被裁走。

另一位文傑也是位智障男孩，本身在藥廠做運輸，但疫情沒有自由行旅客，藥廠生意受打擊，他也被裁去。」二人現在來到這裏工作，Eva說他們表現不錯。「兩人都十分勤力，做事很認真。但不善於跟人溝通，對數字概念不太清晰，後來我指導他們後，已有很大的進步。」

還有一位員工慧玲，天生缺了前臂，她曾是香港傷殘羽毛球代表，但退役後寄出多封求職信都石沉大海，只能做清潔工，Eva知道她的情況後便決定聘用她。「她除了做包裝工作，亦負責做文書，做得很好呢！」除了幫助員工外，Eva也不時跟不同的機構合作，她說有些上市公司跟她訂製餸包，定期送給一些基層家庭。

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大公司主動尋合作機會

最近，「好餸」有新計劃，在私人屋苑放設餸包自助販賣機，方便一些無時間買餸的客人，每包價錢約四十多元至七十多元。

同時，Eva說計劃日後供應水耕菜。「我有位好朋友的老闆問我如何才可以幫到社企，我的好朋友同她老闆講：『一條魚能解一時之飢，卻不能解長久之飢，如果想永遠有魚吃，那就要真正學會捕魚的方法。』最後老闆決定送給我們養植水耕菜的裝備、知識及技巧，讓我們能做到Farm to Table，更可創造更多就業機會及提升生意額。」

「好餸」開業至今已6年，Eva一直沒有收入，直至去年才獲得微薄的薪金，她說：「其實做任何事，都要先付出才會有回報。由於我做教育出身，我有個使命便是教育SEN年輕人一些工作的知識，讓他們可自力更生改善生活，開心的生活下去。」

記者：招美寶