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【水上樂園】海洋公園水上樂園本月14日重開　本周五下午5時起可於官網購票

社會 18:37 2022/05/03

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海洋公園水上樂園將於5月14日重開。（海洋公園提供圖片）

海洋公園今日（3日）宣布，海洋公園水上樂園將於下周六（14）日重開，市民可於5月6日下午5時起，在水上樂園官網購買門票和預約入園。

海洋公園水上樂園將於5月14日重開，市民由5月6日下午5時開始，可再次在水上樂園官網購買門票和預約入園，其單日入場門票售價為成人港幣318元起，小童低至港幣223元起。樂園指，首批入場的市民更有機會獲贈神秘歡迎禮物。

此外，水上樂園將會繼續執行嚴格防疫措施，每位嚮導均會在公園重開初期每天進行快速抗原測試，水上樂園亦徹底清潔及消毒設施，以確保探險家們可安心暢玩，並透過高規格水質管理系統持續進行水質監察，以及定時收集水質樣本進行測試。

如市民持有公園暫停開放日期，即今年1月6日至5月13日之有效入場門票，可瀏覽水上樂園網站了解換票安排。

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責任編輯：郭詩詩

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