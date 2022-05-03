【水上樂園】海洋公園水上樂園本月14日重開　本周五下午5時起可於官網購票

▲ 海洋公園水上樂園將於5月14日重開。（海洋公園提供圖片）

海洋公園今日（3日）宣布，海洋公園水上樂園將於下周六（14）日重開，市民可於5月6日下午5時起，在水上樂園官網購買門票和預約入園。

海洋公園水上樂園將於5月14日重開，市民由5月6日下午5時開始，可再次在水上樂園官網購買門票和預約入園，其單日入場門票售價為成人港幣318元起，小童低至港幣223元起。樂園指，首批入場的市民更有機會獲贈神秘歡迎禮物。

此外，水上樂園將會繼續執行嚴格防疫措施，每位嚮導均會在公園重開初期每天進行快速抗原測試，水上樂園亦徹底清潔及消毒設施，以確保探險家們可安心暢玩，並透過高規格水質管理系統持續進行水質監察，以及定時收集水質樣本進行測試。

如市民持有公園暫停開放日期，即今年1月6日至5月13日之有效入場門票，可瀏覽水上樂園網站了解換票安排。

最新影片：【TOPick診症室】日行一萬步是否有效防癌 癌患者家居運動鍛鍊肌肉

《香港經濟日報》TOPick新聞「第三屆全港小學生中文作文大賽」



立即參加：https://bit.ly/3CrwGul

政府派發電子消費券 一文看清最新商場商戶優惠：https://bit.ly/3xdMkJc

HKET APP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hket App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。



立即下載：https://bit.ly/34FTtW9



責任編輯：郭詩詩