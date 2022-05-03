【為母則強】獨力照顧ADHD兒壓力大患抑鬱　單親媽媽勇戰困境︰我敢死不敢病

▲ 為母則強，Christy頂硬上照顧ADHD兒子。

為人母難，為ADHD（「專注力不足/過度活躍症」）患者之母更難。加上發現自己也是ADHD患者，如果你是主人翁，你有何感受？Christy的囝囝於幼稚園時期被發現患上ADHD，母親陪他求診時，意外發現原來自己都患有ADHD。但為母則強，她只好「頂硬上」。

獨自承受重重壓力 連病都不敢

Christy最初對此症的認識不多，後來發現自己也患有ADHD，追根溯源，自己身邊的親人也患上ADHD。最初以為只是過度活躍及專注力較弱，沒有什麼大不了。但她和丈夫因教養兒子的方法有分歧，雙方經常發生爭拗，後來更因此分開。因患上ADHD，母子二人都需要長期看醫生，藥物的費用一點也不便宜，又要負擔自己家庭及父母家的開支，一點也不輕鬆。為了賺錢養家，只好將囝囝交託給外公外婆，自己才能專心工作。

13歲的銳堅小時候脾氣甚差，性格較衝動，不太懂得與人相處，在學校有時會怒罵老師和同學，又會隨意掉書包，欠交功課，有時甚至會動手打人。因為囝囝的行為，學校的老師又經常要求見家長，Christy感到很大壓力，特別擔心兒子。為了13歲有正常的社交活動，她經常自行舉辦小活動，邀請囝囝的同學前來玩樂，目的是想囝囝有朋友，有社交生活。同時她又可以照顧囝囝，以防他突然有情緒問題，她可以當場處理。

▲ 母子之間，一個眼神就代表了彼此間的默契。（香港救助兒童會提供相片）

外公外婆年邁，身體自然多病痛，又是另一個擔心。加上自己工作上遇到不少阻滯，種種生活上的問題都迫得Christy很緊，身心受到重重打擊，自覺責任重大。她說根本沒有時間，也不懂如何跟朋友傾訴，自己一個人解決所有問題。「我真的敢死，不敢病！」

雖說不敢病，但她每晚工作至凌晨3時，翌日6時就要起床。面對生活種種壓力，Christy最後還是病倒了，患上抑鬱症，嚴重至不斷增加服藥量後也沒有好轉，最後醫生建議她暫時離開香港，她就到內地休息兩個月。休息過後，她問自己︰「事到如今，我該怎樣繼續走下去？我有勇氣放棄一切，但唯一放不下的是父母和囝囝。每遇困難時，爸媽對我的鼓勵會在腦海一一湧現，什麼也不做？將來點做好榜樣俾阿仔睇。」最後她選擇拿出勇氣去面對困難。

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一個活動 發現原來兒子是這樣的

在姐姐的建議下，Christy和銳堅參加了香港救助兒童會及專注不足/過度活躍症（香港）協會舉辦的「與你同行」多家庭小組歷奇活動。4日的活動中，有互相認識的環節，有小遊戲，又有歷奇活動如高空繩索、攀登運動及夜行等。目的是拉近家長與踏入青少年階段子女的關係。Christy自言跟囝囝沒有太多親子時間，今次參加了這個活動，彼此多了相處的機會。透過活動的遊戲，Christy有所領悟︰「我學識放手，稍加提點及信任小朋友就可以了。」

Christy︰「參加了這個活動，我認識了囝囝的另一面，看到他爬繩網時堅持要做到，其他參加者都好欣賞他的堅持。她又發現原來自己的兒子很懂得照顧別人，會主動跟較頑皮的小朋友玩，行夜山時又會主動攙扶我。以前我有時會懷疑自己的管教方法是否太寛鬆，經歷這4天，我覺得自己放下了心結，知道自己過往育兒的方式是對的，知道自己應該如何做下一步。」

銳堅︰「我覺得和媽媽的默契增加了，信任也增加了，還在活動中識了四、五個新朋友。」

現在的Christy會陪囝囝追星，銳堅喜歡新晉的歌手Chantel。Christy就陪囝囝去商場看她的活動，於扶手電梯不停上上落落，就是為了幫囝囝從高位拍下Chantel的照片。銳堅都很開心媽媽願意陪他追星。他倆現時親子關係很好，問到二人對對方有何願望，二人笑着回答。

Christy語重心長地說︰「希望囝囝為自己的未來努力。」

囝囝銳堅邊笑邊說︰ 「希望媽咪買部新手機，不要太催迫我。」

香港救助兒童會及專注不足/過度活躍症（香港）協會合作，提供同行有「家」ADHD兒童及家庭支援服務。當中包括家長支援小組、朋輩支援計劃、多家庭小組活動、兒童正向體驗活動及ADHD公開講座，幫助有需要的兒童及家庭。

香港救助兒童會總幹事司徒恩女士表示︰「親子關係及雙方的心理健康對於兒童成長都很重要，所以除了我們的正向管教項目——「從心所育」外，香港救助兒童會為回應本地兒童和青少年不斷轉變的需要，與本地的非政府組織合作，支持及改善香港兒童和青少年的心理健康。」

文章由香港救助兒童會提供，標題由TOPick編輯擬定。

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