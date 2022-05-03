【復課情緒支援】破天荒3個半月無返學重聚　中學校長倡重建關係：由快測包開始關心

▲ 葵涌獅子會中學今日（3日）全校恢復半日面授，學生領取學校派發的快測包。（林宇翔攝）

全港學校史無前例提早放「暑假」後，今日（3日）中學復課日有2名男生疑受學業問題困擾，分別留下遺書墮樓身亡。有中學校長指，難輕易判斷學生輕生單一原因，但中學生已連續3個多月無法在校園相聚，作為防止輕生「保護因素」的人際關係，需要重新建立，建議學校在可以從關心學生基本實際需要開始，如快速測試包是否足夠，以至多舉辦集體活動聯繫同班同學，讓學生日後面對壓力時想起仍然有人關心自己，以免發生無法逆轉的悲劇。

本身是中學校長的輔導教師協會主席何玉芬表示，不少學界同工亦對事件感到傷心，強調難以用單一原因概括學生輕生原因。不過，她知悉有學界同工在「特別假期」仍積極關心了解學生情緒需要及精神健康狀況，以其學校為例，早前接獲一個學生家庭在購買快速測試包上遇到困難，最終校方協助透過坊間非牟利機構找到開學所需物資，將每日返學要用的快測包，以及食物送到家庭。

「檢測唔係生存需要，但近乎生活基本需要，唔同人睇同一件事，所感受嘅壓力會好不一樣。」何玉芬強調「關心係由實際需要開始」，惟據其統計學校最後一日上課日是1月21日，距今已經有3個半月，對師生而言都是歷來最長假期，今日復課亦感到學生由心而發、開心地向她打招呼，「同學已經好長時間無喺校園相聚，學校要由今日開始爭取重新建立支援系統、人際關係。」

她提及，以往開學「唔會一返學就考試」，但今次特別假期結束後，並非開展全新學期，由於測考可能會對學生構成壓力，因此其學校早已決定取消本學期統測，改分多次持續評估及多個小型測驗，「唔會話一返嚟就測驗」。她直言各校處理測考方法不同，惟教職員應在開學後調整課業，「唔好一返嚟就追趕課程」，建議學校開學為多做人際聯繫工作，並強調處理校園精神健康的預防性工作，要加入許多創意，舉例如即使有學生面對檢測有疑難，學校亦可以透過一些小行動正面支持他們，或在不違犯防疫守則的情況下，在班上舉辦集體活動，「學生齊齊做一件事，搞生日會都ok」。

獅子會中學校長郭銳涵則表示，其學校除了在暑假為部分年級補課，亦有每周透過班主任節了解學生有否染疫、關心其心理質素為主，上周五亦有舉辦心理健康講座，為開學做好準備，今日返學後，亦有提醒教師不要只顧追趕課程，「雖然5月中會有統測，但唔好係功課上去得太趕。」

港大今日發表「數碼公民素養的學習與評估」研究結果，揭示新冠疫情期間，學生數碼能力差距擴大，影響學生學業與身心健康，指2019至2021年期間香港學生的身心健康狀況變化，學生精神健康狀況有顯著惡化趨勢，報告顯示有嚴重精神健康問題症狀的學生比例，在中一學生組別從6.2%增加到13.5%，中三組別學生則從9.5%增加到17.9%，在2021年，高達9.2%參與調查的小五學生報告顯示有嚴重精神健康問題的症狀。

報告亦顯示，約四分之一學生報告在2021年接受調查前3個月內，曾以欺凌者和/或受害者的身份經歷過網絡欺凌；4至5成曾經歷過網絡欺凌的學生表示，他們既是網絡欺凌者，又是欺凌受害者，在2019年曾表示經歷過網絡欺凌的學生，亦更有可能在2021年同樣經歷網絡欺凌，小三、中一及中三所有3個組別平均比率為55%。上網成癮症狀的中學生比例，則從2019年的8%，增加到2021年的20%；2021年亦有15%小五生報告顯示有上網成癮症狀。

天水圍循道衞理小學校長，以及「數碼公民」計劃諮詢委員會成員蘇炳輝表示：「大家都意識到即使在疫情過去後，線上線下混合式學習仍會繼續佔有一席之地，但應該如何進行混合式學習來培養學生數碼素

養，以及如何建立他們的網上抗逆能力，這將是一大挑戰。」他亦指，現時大多數教師都對數碼素養缺乏了解。

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記者：馮琪雅