【好心鄰居】雙職父母聘請工人照顧孩子　鄰居揭外傭狠罵不給食物涉虐少主

▲ 有雙職父母聘請工人照顧孩子，鄰居揭發外傭涉虐待少主。

不知你可有同感，無論你住在獨立屋還是高樓大廈，居所附近總有人在裝修家居。這家剛裝修完畢，那家便開始，裝修的噪音沒完沒了，弄得人心煩氣躁，非常擾民。

有市民在群組分享，家中有應屆DSE考生正作最後衝刺溫習，於是向鄰居要求暫停裝修兩星期，鄰居和裝修公司商討後，願意作出配合。不少人讚賞該好鄰居能成人之美，令人懷緬往昔鄰里間的互助精神。

常言：遠親不如近鄰，近鄰不抵對門。很多時候，鄰居較親人更能幫助我們解決燃眉之急。除了生活上的相助，例如借用雞蛋或電鑽、幫忙收速遞物件、暫托年幼子女等等，近鄰也是我們的守護者。一些年邁獨居長者一旦在家不慎摔倒或昏厥，對門的鄰居便成為最先知曉、最快施予援手的人。

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我的隔壁住了一家三口，每天父母外出上班後，小朋友便開始哭鬧，天天如是。起初我以為是孩子掛念父母而哭泣，後來某幾次外傭姐姐忘記把大門關好，我聽到小孩因肚餓而大叫大哭，外傭卻兇狠地責罵小孩，嫌他麻煩，不肯給予食物，又推拍他。某周日，我在升降機中碰到男戶主，跟他反映其外傭對待少主的態度，他如夢初醒，翻看閉路電視，結果辭退那外傭。

好鄰居不會從天而降。你不會主動打招呼、不願意跟鄰居交往、不肯費時、不肯交心，何以建立感情和關係？

留心並減少影響他人起居生活的行為，例如出入開關大門時放輕力度，調校電視或音響聲量，不常作家居裝修，避免頻密燒香、烹煮濃味食物或深夜洗衣吸塵等等，先做好自己，才吸引到好鄰里。

原文刊於《經濟日報》，原題為「遠親不如近鄰」

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撰文 : 藍海寧