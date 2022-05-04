【完善人生】88歲婆婆患罕見壺腹癌病逝　出版自傳一圓大體老師遺願不留憾

▲ 88歲婆婆慧盈獲「救世軍完善人生計劃」社工及安老院舍職員協助出版自傳，並清楚交代成為「大體老師」的遺願，真正不留遺憾。

人生走到最後，但求無悔無憾。88歲婆婆慧盈去年11月因罕見癌症「壺腹癌」病逝。離世前一年多，慧盈把握最後時光，獲「救世軍完善人生計劃」社工以及安老院舍職員協助，完成出版自傳的心願，並清楚向女兒交代成為「大體老師」的遺願，真正做到不留遺憾，善生善終。

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年輕時，慧盈與任職水喉判頭的丈夫共同經營小攤檔，出售早晚餐及宵夜。直到丈夫離世後，慧盈獨居了一段時間，退休後持續投入社交生活，會到社區長者中心參加中英文班，也有去一些短線旅行。

後來慧盈在家中意外跌倒後，變得不良於行，遂於20年6月獲社工轉介安排入住院舍。而慧盈在院舍生活期間獲社工協助，一圓出版自傳的心願，取名《村婦回憶錄》，將畢生智慧經歷集結成書，回顧書寫自己一生。

▲ 《村婦回憶錄》刊載了慧盈婆婆的手稿。（湯炳強攝）

透過這本自傳，慧盈的獨生女琦倫對媽媽有更深刻的認知，直言是一份禮物：

媽媽出書，對我來說都是一份好好的禮物，對媽媽了解更多，包括她小時候的故事、成長背景、早期艱難創業經歷等。

琦倫對媽媽慧盈有著深厚感情。由於疫情關係，院舍謝絕探訪，琦倫有一段時間要持續每天與慧盈通電話。及後慧盈確診壺腹癌，腫瘤位於膽及胰臟的三叉路口，無法接受化療及電療，需進行8個小時外科手術，琦倫擔心慧盈身體承受不了，經醫生詳盡解釋後，他們決定不做手術。

媽媽落平安紙（遺囑），交代喪禮意願，並表示想做大體老師，完成心願。她很緊張，一定要做。

慧盈早前透過長者中心活動認識大體老師計劃，自此一心想貢獻遺體。而在經過事前協調及理解後，慧盈充分向家人表達離世後的意願，包括安息禮的一些細節安排，令女兒琦倫也覺得是很好的安慰。

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去年11月，慧盈因病情惡化在黃大仙醫院紓緩科與世長辭，在最後一段日子，她透過視像得以與遠在鄉下的親人道別；而臨終前亦有女兒陪伴在旁：

幫媽媽抹手抹臉、整理指甲，再看已經沒有呼吸，其實能陪伴她都是一個很好的欣慰。

及後在12月，慧盈的遺體被轉送往香港大學李嘉誠醫學院，一圓生前心願。治喪過程雖難免悲傷，琦倫卻沒有留下太大遺憾：「幫她完成了對她的安排，很多時間陪伴她，囑咐的都已辦妥。」

照顧長者並非易事，琦倫作為過來人，卻別有一番見解：

能夠照顧長者是一個福氣。照顧者不容易，預視到她（被照顧者）即將離開是很辛苦，自己（照顧者）情緒上要穩定，忍受不了要休息一下，有穩定情緒才可以。

而最後能回報她，陪伴她走這程路，不留遺憾，大家一起，都開心。

救世軍2010年起開展「香港安老院舍完善人生關顧計劃」，為病情不能逆轉的長者提供臨終照顧，又鼓勵長者圓滿心願和及早規劃晚晴，加強公眾認識臨終照顧。詳情【見此】

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記者：陳昊淋