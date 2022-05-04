【一路瞳行】80後導演曾怕受白眼而嫌棄視障父母　父親患癌離世方遺憾愛得太遲

視障父母是如何照顧他們的下一代呢？他們又面對甚麼困難呢？「小時候我覺得我出街幫父母朗讀餐牌好勁，但到了中學就覺得是負累。我是否一世要這樣照顧父母？不能上班、不能拍拖？」朱鳳嫻說。

由將自我放到很大，到後來因為父親患癌、拍攝《一路瞳行》，朱鳳嫻慢慢領會到，父母雖然是視障人士，其實很獨立、很強大，生活過得很好，只是自己看不清而已。

▲ 朱鳳嫻昔日與父母同遊沖繩，她遺憾已過身的父親不能看到她的電影上畫。（圖片：被訪者提供）

我的小時候：我作主導

就算是生長在視障家庭，朱鳳嫻今天娓娓道來，童年生活都是過得很開心的。「可能因為我可以作主導，像去街市買餸，我說要這個，他們就會買；我描述外面的世界給父母聽，有時甚至講大話作出來，他們又會信，感覺很有趣。」

雖然朱鳳嫻的父親很喜歡小朋友，親戚已提出可以過契給他，不用自己生，但始終非己出，而且難得找到伴侶結婚，於是朱鳳嫻父母寧願排除萬難，也要將小朋友生下來。

「我小時候經常病，當發燒時，父母就很緊張，因為他們都因為發燒而失明，所以等不切救護車，就帶我去看私家醫生，一來較細心，二來可以即刻拿了藥就給我吃。」

朱鳯嫻說父母性格獨立，盡量都不想麻煩人，因此縱使家庭醫生的診所在旺角（家住慈雲山），那個年代搭完巴士，還要過幾條馬路才到達診所，他們都寧願學識這條求醫的路線也不求人。「因為他們不想聽一些說話：『找個伴就算啦！還要生仔，自己又湊唔掂！』」

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小時候，雖然朱鳯嫻看似作「領隊」，但父母因為失明，也有許多的「不」。「我不可以去公園啦！因為怕我走失，又或者怕有人抱走我。不會讓我去同學仔的生日會，因為不知怎樣帶我去。他們只會帶我去視障中心，和那裏的小朋友玩，我的生活圈子，就是視障人士的世界。」

但是好爸爸也會照顧女兒好動貪玩的需要，不知從哪裏找來一塊比人還要高的木板，放在上下格床，每天晚飯後，朱鳯嫻就可以有瀡滑梯時間了。

我已長大了：但我沒有自由

到了中學，朱鳯嫻的「眼睛開了」，生活圈子擴闊了，接觸了外面的世界後，她開始察覺自己的家庭與一般家庭的不一樣：「我發現不是愈大愈自由，每日出門及回來，母親會由頭摸到落腳，覺得自己好似在女童院出入般，令人反感。」

這個觸摸的舉動，朱鳯嫻今天細想是母親知道她古惑，想知道踏入青春期的她，有沒有穿短裙、衣著暴露、留長頭髮等等。「她想告訴我，我不是完全自由的。因為她看不見，所以會沒有安全感，而這種身體接觸就是想傳遞：你還是在我掌控之內的信息。」

▲ 朱鳳嫻小時候與父母合照。（圖片：被訪者提供）

朱鳯嫻中學時候最怕就是一年兩次的家長日：「帶父母回校，會受到同學的白眼，他們會震驚、避開你、打個突，好多這些眼光令人很難受。但父母因為看不見，又很強大，覺得無事，我惟有自己受。」

就算她入讀演藝學院，也介意身邊人如何看自己的父母。「直至近五、六年，爸爸患癌，對自己家庭的看法才有所改變。」

朱鳯嫻說她那時候情緒不穩，母親除了照顧患病的父親外，還要同時間輔導她：「我發現我以前將自己看得很大，覺得自己為家裏付出很多，但就看不到父母的犧牲。其實，當有事時，就好像打波一樣互相補位，所以不一定我照顧他們，他們也很ok。」

因此，當八、九年前，朱鳯嫻創作了舞台劇《發育。不良？！》及同名網絡短片，以致今年會上映的《一路瞳行》後，在不斷修改劇本的過程中，她更認清了自己狹隘的想法，對於這個家，已經有不一樣的體會。「我終於明白，不一定要有完美的家，憑著愛與信念，即使咒詛也能變成祝福。」

▲ 因為醫生的一席話，朱鳳嫻母親終於願意出街戴太陽眼鏡，一來可避免眼睛受感染，二來也不怕嚇怕陌生人。（圖片：被訪者提供）

父母無怨無恨接受失明事實

從小到大，朱鳯嫻問過許多次：「為何是我？為何一班三十幾個同學無人有事，而是我（家人）有事？我又不是特別樣衰？」

但現在回望，她從父母身上學會不是問為何：「苦難是無得選擇，但用甚麼心態去面對逆境才最重要。」

就好像朱鳳嫻的父母，並不是天生便失明，而是兩人小時候發燒所致。當年朱媽媽的父母，更因為誤信符水可治病而用來覆蓋眼睛，結果導致失明，但他們都願意接受這不能逆轉的事實。「因著視障帶來的不方便，他們一直都是積極想辦法去解決生活上的困難。」

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當然也有很多親朋戚友，經常很熱心提供秘製藥方給她父母，又或者找來名醫，希望他們能可以再看見。

但他們都覺得嘥氣：「『現在好哋哋為何要開返眼呢？』他們這句說話，我一直記在心裏，怎會好哋哋？他們又不是天生失明。但他們的確不熱衷開返眼，他們習慣了聽、摸，用嗅覺，如果開返眼，他們反而會不習慣，會不適應這個世界，因為他們覺得現在生活好好。」

因此，今次這齣電影《一路瞳行》，朱鳳嫻想集中表達雖然他們作為視障人士，但是生活積極樂觀。「但一個健康、四肢健全的人，大家未必見到她心裏有許多問題抑壓著，所以凡事不能只看表面。」

朱鳯嫻會形容母親是智慧老人，眼不見但心清，而且不會困囿於黑暗的世界：

我記得演藝學院叫我去面試時，我也有點猶豫，但母親會說：「如果你喜歡就去試，你試都唔去試，就唔係我個女。」因為母親是甚麼也願意去試，因為她覺得不一定成功先去做，試過後，經驗是屬於自己的。

▲ 朱鳳嫻讀演藝學院時，仍然怕身邊人知道自己父母是失明，直至父親患癌才有所改變。（圖片：被訪者提供）

就好像今次拍電影，是由舞台劇《發育。不良？！》開始，因為迴響很大，觀眾有很多疑問想知，因此朱鳯嫻希望嘗試拍成電影。

但許多人告訴她，開戲不容易，因此她又改成短片。後來她終於寫成劇本，嘗試去叩門。「已經試過很多次都失望，以為有希望，結果無進展，於是要再找其他電影公司。」結果皇天不負有心人，終於有電影公司看過劇本後，覺得好感動，第二天就回覆會籌備開拍，於是2020年正式開鏡拍攝。

由舞台劇到拍電影，成個過程都有八、九年，我最大的心願其實是爸爸能看到，可惜他已不在了。

記者：何小雲