【復課】創知中學申請全校恢復全日面授課　協和地利亞下周先安排中五生全日上學

▲ 創知中學已向教育局提交恢復全校全日面授課的申請。（資料圖片）

全港中學及幼稚園今日（3日）起分階段恢復半天課，有中學已計劃在下周初恢復全日課。何文田創知中學已有逾9成1學生打齊兩劑疫苗，校方今已向教育局提出全校復課申請。而觀塘地利亞修女紀念學校（協和）則會先安排中五級學生上全日面授課，以準備高中較緊湊的課程。

復課初期中學仍以半日課為主，如整體或個別級別達到9成接種率的要求，學校可申請恢復全日面授課堂。創知中學今安排中一至中五級同學回校上半天面授課，學生要利用校本手機應用程式申報每天快測結果。校長黃晶榕指，復課首日運作順利，未有學生忘記申報結果。他又透露，該校已有逾9成1學生打齊兩針，僅餘約18名學生一針未打，因此已向教育局提交恢復全校全日面授課的申請，正待審批，希望可於5月10日恢復全校全日面授課。

黃晶榕說，一早已計劃要盡快恢復全日課，但想復課初期讓學生有時間適應上課節奏，因此申請下周恢復全日面授課。他指出，學界對各項防疫措施駕輕就熟，加上疫情正慢慢消退，不太擔心有爆發，而恢復全日課後，校方會安排未打針的學生坐於窗邊通風好的位置，亦會提供特別室供他們用膳，以保障學生安全。

觀塘直資學校地利亞修女紀念學校（協和）計劃先讓中五級學生恢復全日面授課，校方4月底已遞交申請。校長林艷玲說，中五級同學已有約9成2同學打齊兩針，由於高中課程緊張，中五亦要備戰文憑試，因此先安排該級恢復全日課。她預料，中三及中四級亦可待中五級恢復全日課兩周後，全日上面授課。

林艷玲亦說，復課首日學校運作大致順，校方事前已做好深層清潔等。她指有約20名學生完成快測後忘記填寫申報表，校方要致電家長核實結果，或要求學生出示陰性檢測棒的相片；少量學生未有完成快測，校方要求其家長帶快測棒到校，林艷玲指，有關做法是不希望學生會養成壞習慣：「唔希望佢係第一二日冇做嘅時候，覺得學校會幫佢補做，而養成壞習慣，所以開始會嚴格啲。」

▲ 地利亞修女紀念學校(協和)校長林艷玲。（經濟日報資料圖片）

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記者：黃悅晴