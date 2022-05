【金宵大廈2】李施嬅感謝觀眾用心分析劇情　親解M.I.A.背景+丁子朗下場

《金宵大廈2》已於上周五(4月29日)播出大結局,觀察對劇集反應兩極,有網民認為「睇唔明」,不及上集好看。但另一方面網民認為今集創作野心比上集更大而且更有深度。

不過,劇中有些情節的確沒有「畫公仔畫出腸」,比如其中單元「吃播」內丁子朗演的外賣員甘仔被綁架後生死未卜,另外劇中神秘組織M.I.A.的背景亦未有更詳細交代。

解釋丁子朗下場

李施嬅在今日(5月3日)在個人社交平台上載拍攝《金宵大廈2》時的花絮照,當中一張相片有監製葉鎮輝(阿細)、編審羅佩清、陳山聰及李施嬅在60年代精神病院的場景內,陳山聰被綁在床上。她寫道:

另外,她提及《金宵大廈2》未解之謎:

然後李施嬅續指:

就好似我隻新歌#相愛萬年 個MV link 出奇地顯示MIA嘅存在。成件事好X-files 😈. 但係who is the big boss, we will never know.

同時,她感謝《金宵大廈》系列的粉絲用心去分析劇情

好開心呢一套劇令到大家有咁多諗法同領悟。其實只要用心看,係可以打開自己嘅幻想潛質。見到好多好有深度好有質素嘅劇評同諗法,都會啟發到我對人生有別的領悟。 謝謝你地。❤️

Thanks for all the inspiring comments and reviews on our little passion project. I’m impressed to see so many brilliant and amazing minds out there! 😇