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【金宵大廈2】李施嬅感謝觀眾用心分析劇情　親解M.I.A.背景+丁子朗下場

娛樂 18:03 2022/05/03

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《金宵大廈2》已於上周五（4月29日）播出大結局，觀察對劇集反應兩極，有網民認為「睇唔明」，不及上集好看。但另一方面網民認為今集創作野心比上集更大而且更有深度。

不過，劇中有些情節的確沒有「畫公仔畫出腸」，比如其中單元「吃播」內丁子朗演的外賣員甘仔被綁架後生死未卜，另外劇中神秘組織M.I.A.的背景亦未有更詳細交代。

【金宵大廈2】被網民力推視帝視后大熱　李施嬅力撐陳山聰爭獎

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解釋丁子朗下場

李施嬅在今日（5月3日）在個人社交平台上載拍攝《金宵大廈2》時的花絮照，當中一張相片有監製葉鎮輝（阿細）、編審羅佩清、陳山聰及李施嬅在60年代精神病院的場景內，陳山聰被綁在床上。她寫道：

好難得的一張相。捕捉到監製，編審，我同陳山聰在拍攝時開心的一刻。雖然大家都各散東西，但希望有一日我哋循環又循環可以搵到個缺口再走埋一齊合作。🥰

（取自李施嬅IG）

另外，她提及《金宵大廈2》未解之謎：

知道大結局後有一些人問關於M.I.A.同外賣仔嘅結局。其實外賣仔阿甘俾M.I.A.捉咗做下一個吃播/真人騷，都好明顯係凶多吉少。而呢一個背後勢力可能在我哋嘅生活上社會上操控好多嘢,無處不在。只係一個外賣仔，一般嘅市民，根本冇可能可以同有財力有權力嘅惡勢力鬥，莫講話接觸到或知道背後嘅big boss 係邊個。所以個結局其實好寫實。

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然後李施嬅續指：

就好似我隻新歌#相愛萬年 個MV link 出奇地顯示MIA嘅存在。成件事好X-files 😈. 但係who is the big boss, we will never know.

同時，她感謝《金宵大廈》系列的粉絲用心去分析劇情

好開心呢一套劇令到大家有咁多諗法同領悟。其實只要用心看，係可以打開自己嘅幻想潛質。見到好多好有深度好有質素嘅劇評同諗法，都會啟發到我對人生有別的領悟。 謝謝你地。❤️

Thanks for all the inspiring comments and reviews on our little passion project. I’m impressed to see so many brilliant and amazing minds out there! 😇

撰文 : TOPick柴犬出動

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