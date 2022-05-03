李家超信奉天主教　最多特首信奉甚麼宗教？

▲ 特首選舉候選人李家超。（林宇翔攝）

香港回歸至今經歷4名特首，當中前特首曾蔭權和現任特首林鄭月娥都是天主教徒，佔了一半人。篤定高票當選的唯一特首候選人李家超，今日會見傳媒時透露自己也是一名天主教徒，更強調服務社會，一直是其人生哲學。換言之，若連同李家超計數，最多特首以信仰是天主教，佔了五分之三。

李家超今日會見傳媒，被問到其信仰及母校九龍華仁書院校訓對他撰寫政綱有否幫助？他稱，自己是一名天主教徒，又指自己自中學接受教育以來，其人生哲學一直是服務社會，這亦是他在政府工作45年的原因。

除了李家超，現屆特首林鄭月娥亦信奉天主教，其行為甚至更被信仰直接影響。5年前特首選舉，林鄭回在母校分享受感時參選時，曾稱自己是「蒙受神的感召參選」。林鄭過去接受外國傳媒訪問，亦曾經稱自己做了好事，相信天堂已有自己的位置。

至於全國政協副主席梁振英，則強調自己並無宗教信仰。不過，他亦否認自己是「無神論者」，強調自己認同宗教的教義，亦經常參與香港六大宗教的活動和閱讀宗教書籍。

廣所周知，前特首曾蔭權是一名虔誠的天主教徒，經常到教堂參與彌撒。他卸任後被控公職人員行為失當，最終上訴得，而他出獄後曾經透露，獄中洗廁所時，每分每秒都會唸經，以祈求耶穌憐憫，度過艱難時刻，更向其他教徒分享神績，又指天主令他在黑暗囚室中看見光明。

首任特首、全國政協副主席董建華，網上有資料顯示他信奉佛教，而佛誕亦於他任內定為公眾假期。

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