  • 23°C
香港時間 : 2022503日 (週二) 21:37
靚太生活雜誌

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:至TOP節日全攻略

熱門關鍵字 : 特首選舉 聲生不息 超市大搜查 姜濤 1萬消費券 升中面試 小一派位 靚太安樂窩 校長專欄
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

李家超信奉天主教　最多特首信奉甚麼宗教？

政治 20:55 2022/05/03

分享：

分享：

熱門 特首選舉 聲生不息 超市大搜查 姜濤 1萬消費券 升中面試 小一派位 靚太安樂窩 校長專欄

特首選舉候選人李家超。（林宇翔攝）

香港回歸至今經歷4名特首，當中前特首曾蔭權和現任特首林鄭月娥都是天主教徒，佔了一半人。篤定高票當選的唯一特首候選人李家超，今日會見傳媒時透露自己也是一名天主教徒，更強調服務社會，一直是其人生哲學。換言之，若連同李家超計數，最多特首以信仰是天主教，佔了五分之三。

李家超今日會見傳媒，被問到其信仰及母校九龍華仁書院校訓對他撰寫政綱有否幫助？他稱，自己是一名天主教徒，又指自己自中學接受教育以來，其人生哲學一直是服務社會，這亦是他在政府工作45年的原因。

除了李家超，現屆特首林鄭月娥亦信奉天主教，其行為甚至更被信仰直接影響。5年前特首選舉，林鄭回在母校分享受感時參選時，曾稱自己是「蒙受神的感召參選」。林鄭過去接受外國傳媒訪問，亦曾經稱自己做了好事，相信天堂已有自己的位置。

至於全國政協副主席梁振英，則強調自己並無宗教信仰。不過，他亦否認自己是「無神論者」，強調自己認同宗教的教義，亦經常參與香港六大宗教的活動和閱讀宗教書籍。

廣所周知，前特首曾蔭權是一名虔誠的天主教徒，經常到教堂參與彌撒。他卸任後被控公職人員行為失當，最終上訴得，而他出獄後曾經透露，獄中洗廁所時，每分每秒都會唸經，以祈求耶穌憐憫，度過艱難時刻，更向其他教徒分享神績，又指天主令他在黑暗囚室中看見光明。

首任特首、全國政協副主席董建華，網上有資料顯示他信奉佛教，而佛誕亦於他任內定為公眾假期。

《香港經濟日報》TOPick新聞「第三屆全港小學生中文作文大賽」
立即參加：https://bit.ly/3CrwGul

政府派發電子消費券　一文看清最新商場商戶優惠：https://bit.ly/3xdMkJc

HKET APP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hket App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活
資訊及Video　立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

撰文 : 傅流螢

相關文章

六大紀律部隊退休高官加入熱廚房？　前懲教署長胡英明成大熱門
15:31 2022/04/28
六大紀律部隊退休高官加入熱廚房？　前懲教署長胡英明成大熱門
中學同窗大爆料　李家超原來是「少女殺手」？
16:11 2022/04/28
中學同窗大爆料　李家超原來是「少女殺手」？
被指Twitter追蹤多個色情帳號　李梓敬：問心無愧
17:41 2022/05/02
被指Twitter追蹤多個色情帳號　李梓敬：問心無愧

你可能感興趣

六大紀律部隊退休高官加入熱廚房？　前懲教署長胡英明成大熱門
15:31 2022/04/28
六大紀律部隊退休高官加入熱廚房？　前懲教署長胡英明成大熱門
中學同窗大爆料　李家超原來是「少女殺手」？
16:11 2022/04/28
中學同窗大爆料　李家超原來是「少女殺手」？
被指Twitter追蹤多個色情帳號　李梓敬：問心無愧
17:41 2022/05/02
被指Twitter追蹤多個色情帳號　李梓敬：問心無愧
政治 佛教 天主教 九龍華仁書院 董建華 梁振英 曾蔭權 林鄭月娥 特首選舉 李家超

香港經濟日報 App

免費即時新聞

立即掃描

搶先下載

最高瀏覽

【明星豪宅】Tyson Yoshi海景豪宅於TVB節目曝光　慘被設計師出賣私隱：極度反感
今日 12:28
【明星豪宅】Tyson Yoshi海景豪宅於TVB節目曝光　慘被設計師出賣私隱：極度反感
【街市AK】荃灣豬肉檔型仔店員出沒注意　靚媽靚太慕名買餸︰教埋我煲湯
今日 13:28
【街市AK】荃灣豬肉檔型仔店員出沒注意　靚媽靚太慕名買餸︰教埋我煲湯
【修身血淚史】讀書時代被叫巨無霸　《東張》女神梁敏巧低碳飲食2日減2磅
11:00 2022/05/02
【修身血淚史】讀書時代被叫巨無霸　《東張》女神梁敏巧低碳飲食2日減2磅