【香港電競】預期5月完成杭州亞運電競項目選拔 香港電競代表隊積極集訓迎戰亞運

▲ 《爐石戰記》冠軍和亞軍選手將會代表香港參加杭州亞運。（受訪者提供）

由香港電競總會與csl. 5G & Tap & Go拍住賞聯手合辦，數碼港協辦的「香港電競超級聯賽第二季」於4月30日完滿結束，《傳說對決》、《英雄聯盟》和《爐石戰記》三項賽事的香港亞運電競代表隊正選/候選選手順利誕生。香港電競總會預期於5月完成杭州亞運所有八個電競項目、共35位香港亞運電競代表隊的選拔，並於6月中至7月中在線上參加亞運東亞區排位賽。香港電競總會將安排教練為選手積極備戰，包括獨立訓練，及與海外及國內職業選手和隊伍進行團體訓練，以提升選手實力，提高奪標機會。

香港電競總會創會會長楊全盛表示，今年「香港電競超級聯賽第二季」意義重大，因為會選出香港電競代表隊成員。疫情影響運動員的訓練，要保持水準並不容易，因此呼籲大家一同支持所有代表香港出戰杭州亞運比賽項目的運動員。

數碼港首席公眾使命官陳思源表示，數碼港很高興與香港電競總會合作，並透過「電競行業支援計劃」支持香港電競超級聯賽，為本地電競賽手提供參與杭州亞運，與各地好手同場較量的機會。數碼港作為本地電競產業的推手，會繼續支持香港選手的培訓，好讓他們有優質訓練及充足準備，在比賽中發揮最佳水準，為港爭光。

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責任編輯：袁澍