【安心出行】據報安心出行具人臉識別功能　資科辦強調從沒亦毋須採用

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有傳媒今（3日）報道「安心出行」流動應用程式內置人臉識別模組，具有識別臉部五官特徵等功能。政府資訊科技總監辦公室晚上作出嚴正聲明，指自「安心出行」推出至今，程式的運作從來沒有亦毋須採用人臉識別功能。

資科辦表示，就事件與開發及運維的承辦商了解及跟進後，得悉承辦商在開發「安心出行」程式時應用了市場上一個現成的模組用以操作手機鏡頭，進行運作需要的掃描程序，即掃描及識別場所二維碼、電子針卡二維碼和的士車牌號碼等；除此以外該模組並沒有進行任何其他運作。

資科辦指，由於得悉有關模組亦同時包括人臉識別相關的預設功能，已要求承辦商研究在不影響程式正常運作的前提下，從模組中刪除與人臉識別相關功能，以釋除公眾疑慮。



資科辦強調，一直重視公眾對私隱的關注，每次在「安心出行」程式加入新功能時均會徵詢個人資料私隱專員公署的意見。「安心出行」程式亦已通過由獨立第三方進行的私隱影響評估和資訊保安風險評估及審計，確保符合《個人資料（私隱）條例》的規定。

此外，每次「安心出行」程式推出新版本均須交由各大流動應用程式商店進行嚴謹的審批，確保在其商店推出的程式切實遵守保護個人私隱的要求。資科辦會繼續以公開透明的方式，就「安心出行」應用程式的資訊保安和私隱保障，向公眾進行解說。

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責任編輯：黃小冰