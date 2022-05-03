【特首選舉】警隊據報部署6至7000警力　應付周日選舉日

▲ 消息指，警方將部署6至7000警力，應付特首選舉。（香港警察Facebook）

特首選舉周日上演，據悉警隊將會部署6至7000警力，確保投票及點票活動，安全有序舉行。

據了解，香港恐襲威脅級別維持中度，考慮到去年7月1日，銅鑼灣崇光百貨外發生企圖謀殺警員案件，以及要確保選舉順利進行，所以作出相應部署。

消息指，警方已經加強巡邏，在選舉日會在灣仔一帶部署第一梯隊及第二梯隊，又在敏感建築物、交通樞紐等地方，安排特種部隊高調巡邏。

警隊在前日，已調配各個反恐部隊，包括機場特警組、反恐特勤隊、鐵路應變部隊及特別任務連 (飛虎隊) ，在特首選舉舉行的香港會議展覽中心一帶，及多個港鐵站，進行不定時的高姿態聯合反恐巡邏。

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責任編輯：陳宛彤