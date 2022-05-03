【康樂設施】康文署周四不會重開泳池 　須進行消毒程序【附重開時間表】

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行政長官林鄭月娥周二（3日）早上出席行政會議前宣布，將實施第二階段放寬社交距離措施，內容包括提前於5月5日開放水上遊樂設施等康樂場地；戶外運動可不戴口罩；餐飲處所放寬至8人一枱；5月19日重開酒吧等表列處所詳，詳情即看：【下一頁】。

不過康樂及文化事務署晚上發新聞稿表示，因應政府公布放寬部分社交距離措施，轄下更多場地將於周四起分階段陸續重新開放，周四並不會重開游泳，須消毒清潔，會於本月12至16日重開38個公眾游泳池，其公布內容與特首早上宣布不同。

康文署指出，轄下刊憲泳灘及水上活動中心周四重新開放，當中15個泳灘由每日上午9時至下午6時提供救生員服務，包括深水灣泳灘、淺水灣泳灘、石澳泳灘、洪聖爺灣泳灘、銀礦灣泳灘、貝澳泳灘麗都灣泳灘、更生灣泳灘、馬灣東灣泳灘、清水灣第二灣泳灘、銀線灣泳灘、 廈門灣泳灘、蝴蝶灣泳灘、黃金泳灘及大埔龍尾泳灘。而當日起市民在康文署室外運動場所進行運動亦可以不佩戴口罩。

署方又指現時正為轄下的公眾游泳池進行池水過濾及消毒程序，並會抽取池水樣本進行化驗，以確保池水清潔衞生、保障泳客安全，故38個公眾游泳池將會由在月12日至16日陸續重新開放，入場人數不超過可容納人數的50%。

至於泳池的團體訓練時，連教練在內每一訓練小組或課堂不得超過四人；每一訓練小組或課堂之間須相距至少1.5米；超過四人的訓練小組或課堂須分成不多於四人的分組，教練需要一直配戴口罩。而游泳池觀眾席入座人數將不超過原定可容納人數的一半，同一行座位不可有連續超過4張座椅被佔用。

而5月19日起市民在室內體育處所運動時不必佩載口罩；所有康文署表演場地轄下設施的入座或使用人數，會由原先的5成放寬至8成半，相連座位不得超過8個。

康文署同日起也會適度放寬其他文化設施，例如博物館和公共圖書館的入場人數；至於在博物館舉行的公眾節目，入座或使用人數限制及安排與上述表演場地相同，放寬至8成半。

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責任編輯：黃小冰