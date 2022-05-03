【防疫措施】康文署周4起分階段重開場地 　19日起於室內體育場運動可不戴口罩

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康樂及文化事務署今（5日）表示，因應政府公布放寬部分社交距離措施，轄下更多場地將於周四起分階段陸續重新開放。

康文署轄下刊憲泳灘及水上活動中心周四重新開放，當中十五個泳灘由每日上午9時至下午6時提供救生員服務，包括深水灣泳灘、淺水灣泳灘、石澳泳灘、洪聖爺灣泳灘、銀礦灣泳灘、貝澳泳灘麗都灣泳灘、更生灣泳灘、馬灣東灣泳灘、清水灣第二灣泳灘、銀線灣泳灘、 廈門灣泳灘、蝴蝶灣泳灘、黃金泳灘及大埔龍尾泳灘。而當日起市民在康文署室外運動場所進行運動亦可以不佩戴口罩。

康文署亦會於本月12至16日重開38個公眾游泳池，入場人數不超過可容納人數的50%；團體訓練時，連教練在內每一訓練小組或課堂不得超過四人；每一訓練小組或課堂之間須相距至少1.5米；超過四人的訓練小組或課堂須分成不多於四人的分組，教練需要一直配戴口罩。而游泳池觀眾席入座人數將不超過原定可容納人數的一半，同一行座位不可有連續超過4張座椅被佔用。

而19日起市民在室內體育處所運動時不必佩載口罩；所有康文署表演場地轄下設施的入座或使用人數，會由原先的5成放寬至8成半，相連座位不得超過8個。

康文署同日起也會適度放寬其他文化設施，例如博物館和公共圖書館的入場人數；至於在博物館舉行的公眾節目，入座或使用人數限制及安排與上述表演場地相同，放寬至8成半。

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責任編輯：黃小冰