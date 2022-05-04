  • 25°C
香港時間 : 2022504日 (週三) 10:43
靚太生活雜誌

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:至TOP節日全攻略

熱門關鍵字 : 特首選舉 聲生不息 超市大搜查 姜濤 1萬消費券 升中面試 小一派位 靚太安樂窩 校長專欄
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【屍體發現】灣仔58歲男子倒斃店舖　警方指現場無明顯掙扎或打鬥跡象

社會 09:20 2022/05/04

分享：

分享：

熱門 特首選舉 聲生不息 超市大搜查 姜濤 1萬消費券 升中面試 小一派位 靚太安樂窩 校長專欄

(黃傑偉攝)

灣仔裝修地下鋪昨天（3日）有男子昏迷不醒，當場證實死亡，警方於深夜交代灣仔交加街5號屍體發現案情。

灣仔警區助理指揮官（刑事）警司冼國明指，昨日下午4時20分接報，一名男子報案指其朋友在灣仔太原街一店舖受傷昏迷。警方接報到場，發現一名男子面部朝天倒臥上址，男子左邊頸右後方有4處傷痕，因觸及大動脈致大量出血，警方即時召喚救護車，救護員到場於4時35分證明男子當場死亡，死因有待化驗報告。

警方指，男死者58歲姓徐，為一名鎖匠，案發現場為近日新遷店舖正在裝修。調查發現男子昨日早上9時離開筲箕灣住所，約9時45分到達上址店鋪，直至下午4時20分被朋友發現昏迷於上址。現場沒有掙扎及打鬥痕跡，門窗緊閉，沒有搜掠痕跡，亦沒有財物損失。死者沒有金錢及感情問題，但事主近日因店舖遷徙及裝修壓力情緒相當低落，不排除事主有自殺傾向。

警方調查發現，現場除裝修工具亦有鎖類工具，不排除有致傷工具在內，警方會撿走作化驗，警方亦不排除其他可能性，會盡快調查希望早日案情水落石出，呼籲市民如有目擊或案情資料，請與灣仔重案組第二隊接洽。

(黃傑偉攝)

【意外受傷】灣仔裝修地下鋪59歲男當場死亡　頸部疑有割傷痕跡

【TOPick診症室】日行一萬步是否有效防癌　癌患者家居運動鍛鍊肌肉

《香港經濟日報》TOPick新聞「第三屆全港小學生中文作文大賽」
立即參加：https://bit.ly/3CrwGul

政府派發電子消費券　一文看清最新商場商戶優惠：https://bit.ly/3xdMkJc

HKET APP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hket App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活
資訊及Video　立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

記者：黃傑偉

相關文章

【康樂設施】康文署周四不會重開泳池 　須進行消毒程序【附重開時間表】
23:09 2022/05/03
【康樂設施】康文署周四不會重開泳池 　須進行消毒程序【附重開時間表】
【死亡案件】59歲男子竹篙灣隔離昏迷　送院搶救證實不治
今日 09:06
【死亡案件】59歲男子竹篙灣隔離昏迷　送院搶救證實不治
【屍體發現】灣仔58歲男子倒斃店舖　警方指現場無明顯掙扎或打鬥跡象
今日 09:20
【屍體發現】灣仔58歲男子倒斃店舖　警方指現場無明顯掙扎或打鬥跡象

你可能感興趣

【康樂設施】康文署周四不會重開泳池 　須進行消毒程序【附重開時間表】
23:09 2022/05/03
【康樂設施】康文署周四不會重開泳池 　須進行消毒程序【附重開時間表】
【死亡案件】59歲男子竹篙灣隔離昏迷　送院搶救證實不治
今日 09:06
【死亡案件】59歲男子竹篙灣隔離昏迷　送院搶救證實不治
【屍體發現】灣仔58歲男子倒斃店舖　警方指現場無明顯掙扎或打鬥跡象
今日 09:20
【屍體發現】灣仔58歲男子倒斃店舖　警方指現場無明顯掙扎或打鬥跡象
商舖 屍體發現 壓力 自殺 香港 灣仔 筲箕灣

香港經濟日報 App

免費即時新聞

立即掃描

搶先下載

最高瀏覽

【街市AK】荃灣豬肉檔型仔店員出沒注意　靚媽靚太慕名買餸︰教埋我煲湯
13:28 2022/05/03
【街市AK】荃灣豬肉檔型仔店員出沒注意　靚媽靚太慕名買餸︰教埋我煲湯
【明星豪宅】Tyson Yoshi海景豪宅於TVB節目曝光　慘被設計師出賣私隱：極度反感
12:28 2022/05/03
【明星豪宅】Tyson Yoshi海景豪宅於TVB節目曝光　慘被設計師出賣私隱：極度反感
【14拳港男】男女鬧市街頭互毆14拳港男KO女友　名店購物紙袋散一地
10:32 2022/05/03
【14拳港男】男女鬧市街頭互毆14拳港男KO女友　名店購物紙袋散一地