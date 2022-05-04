【屍體發現】灣仔58歲男子倒斃店舖　警方指現場無明顯掙扎或打鬥跡象

▲ (黃傑偉攝)

灣仔裝修地下鋪昨天（3日）有男子昏迷不醒，當場證實死亡，警方於深夜交代灣仔交加街5號屍體發現案情。

灣仔警區助理指揮官（刑事）警司冼國明指，昨日下午4時20分接報，一名男子報案指其朋友在灣仔太原街一店舖受傷昏迷。警方接報到場，發現一名男子面部朝天倒臥上址，男子左邊頸右後方有4處傷痕，因觸及大動脈致大量出血，警方即時召喚救護車，救護員到場於4時35分證明男子當場死亡，死因有待化驗報告。

警方指，男死者58歲姓徐，為一名鎖匠，案發現場為近日新遷店舖正在裝修。調查發現男子昨日早上9時離開筲箕灣住所，約9時45分到達上址店鋪，直至下午4時20分被朋友發現昏迷於上址。現場沒有掙扎及打鬥痕跡，門窗緊閉，沒有搜掠痕跡，亦沒有財物損失。死者沒有金錢及感情問題，但事主近日因店舖遷徙及裝修壓力情緒相當低落，不排除事主有自殺傾向。

警方調查發現，現場除裝修工具亦有鎖類工具，不排除有致傷工具在內，警方會撿走作化驗，警方亦不排除其他可能性，會盡快調查希望早日案情水落石出，呼籲市民如有目擊或案情資料，請與灣仔重案組第二隊接洽。

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【意外受傷】灣仔裝修地下鋪59歲男當場死亡 頸部疑有割傷痕跡

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記者：黃傑偉