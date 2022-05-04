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【母親節2022】寵愛母親歎Fortnum & Mason英式High Tea　母親節巧遇佛誕茹素媽媽備有素食下午茶

休閒消費 09:29 2022/05/04

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熱門 特首選舉 聲生不息 超市大搜查 姜濤 1萬消費券 升中面試 小一派位 靚太安樂窩 校長專欄

周日除了是母親節，更加係佛誕，帶媽媽歎英式優雅High Tea，備有素食選擇。

明日起食肆由四人一枱放寬到八人一枱，即將來臨的母親節，大家唔使再分枱坐，可以多些家庭成員同枱共聚了。周日除了是母親節，更加係佛誕，帶媽媽歎英式優雅High Tea，181 Fortnum & Mason也為茹素媽媽提供素食選擇，備有三款下午茶點選︰下午茶、茶餐及素食下午茶，適合不同口味的母親。

藉著特別的日子答謝一直照顧、陪伴在旁的母親，Fortnum’s 也推出一系列母親節限定禮品，包括為母親貼心設計的花茶與禮物籃，更可與母親到食店享用優雅精緻的下午茶，共度溫馨幸福周日。

傳統英式下午茶

讓母親在這天感受加倍的愉悅悠閒，親臨181 Fortnum & Mason享用經典英式下午茶，細味精緻的甜點，欣賞優美維港景致，享受午後的優雅時光。

精選母親節禮物

英式玫瑰氣泡酒（528港元）

色澤迷人的玫瑰汽酒，洋溢柔和的夏日果甜及精緻花香，清新的莓香與圓潤口感相得益彰，適合配搭清爽的沙律、清淡的意粉及戶外用餐，作為母親節早午餐最佳的點綴。

英式玫瑰氣泡酒（528港元）

血橙玫瑰花瓣果醬（158港元）

來自Fortnum’s位於英國牛津郡專屬玫瑰園的玫瑰花瓣，融入味道溫和的西西里島血橙果醬之中。甜美果香滲透輕輕的苦澀，伴隨芬芳花香，不僅可以為早餐添上一抹繽紛，用以烹調烤雞或烤鴨時，亦可提升味道，深得熱愛下廚宴客的母親歡心。

血橙玫瑰花瓣果醬（158港元）

181 Fortnum & Mason

地址：尖沙嘴梳士巴利道18號K11 Atelier 022號舖

查詢：3916 8181

營業時間：星期一至日

午餐：早上11時正至下午1時45分

下午茶： 下午2時正至5時正

晚餐：下午6時30分至晚上10時正

編輯：葉翠華

美食 下午茶 母親節 佛誕 素食

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