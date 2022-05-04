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【網絡熱話】酒樓顧客疑無掃安心累罰停晚市兩周　職員貼大字報冀顧客合作

社會 09:39 2022/05/04

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熱門 特首選舉 聲生不息 超市大搜查 姜濤 1萬消費券 升中面試 小一派位 靚太安樂窩 校長專欄

酒樓顧客疑無掃安心累罰停晚市兩周。

疫苗通行證第二階段上周六（30日）起實施。食物環境衞生署在五一長假期會加強巡查，並與警方採取聯合行動，對違反防疫規例的餐飲處所負責人、員工及顧客採取執法行動。有酒樓遭巡查部門檢查，發現有顧客無掃「安心出行」，酒樓須被罰停晚市14日。

有網民在社交網站群組上載一張酒樓照片，可見酒樓貼出的一張大字報，指五一勞動節全場爆滿，但因一名顧客漏掃「安心出行」，剛好遭巡查部門檢查，即令酒樓停晚市14日，酒樓痛失為顧客慶祝母親節良機，受影響員工亦失去14日工作機會，經濟雪上加霜；而涉事顧客亦遭受重罰，冀顧客合作。

事件引起不少網民留言，

呢d人真係好離譜，冇掃安心出行

食店停14日…真係慘

仲安乜嘢心出行，從來都係擾民措施

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記者：余思嵐

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