【呼籲捐肝】14個月大男嬰膽管閉塞急需換肝　屍肝輪候無期父母籲O型血有心人救助

▲ 父母呼籲O型血有心人救助孩子。

本港一名14個月大的男嬰皓勤（Dickan），因患有膽管閉塞，去年接受膽管重組手術後，情況仍沒有好轉，肝功能已開始受損，輪候一年仍未遇上合適的屍肝，父母憂心忡忡，卻不符合捐贈器官條件，Dickan現時急需換肝，父母呼籲O型血有心人士幫助。

14個月大的Dickan剛出生時，因為黃疸久久不退，到醫院就醫發現患有膽管閉塞，爸爸馬先生接受TOPick訪問時表示，當時感到很突然，醫生告知，這病與遺傳無關，本港每年約有9至10名初生嬰兒罹患此病，而Dickan就不幸地患病。

Dickan在2個月大時接受膽管重組手術，惟手術並不成功，肝功能沒有轉好，而隨著孩子愈來愈大，肝功能更是每況愈下。身體更出現嚴重的問題，包括腹腔內大量積水，膨隆緊繃；同時，肝功能不佳讓身體無法吸變營養，加上肝臟腫脹頂住胃部，因此進食都需插入胃喉。

▲ Dickan急需換肝續命。

醫生更表示，Dickan膽紅素比正常人高出多倍，肝功能已開始受損，身體亦停止生長。馬先生表示，Dickan現時體重只有7公斤，相等於一個3個月BB。Dickan已輪候一年，還未能遇上適合的屍肝。馬先生因患上高血壓和脂肪肝，不適合捐肝，每每抱著兒子都感到心痛自責。媽媽早年患過一場大病，加上與孩子的血型不相配，因此亦無法捐肝。

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▲ Dickan仍非常樂天。

目前Dickan仍在留醫階段，父母希望O型血有心人士考慮捐肝救助Dickan，成人只需捐出五分一至六分一左肝臟，有意者可聯絡瑪麗醫院肝臟移植科。

瑪麗醫院肝臟移植科電話：2255 5888/2255 3634

肝臟移植聯絡員：7306 9491 / 7306 9409

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記者：林愛娜