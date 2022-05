▲ 「Wonderland竹翠公園」

西九文化區策劃一個全年營運的世界級大型戶外表演及活動空間──「Wonderland竹翠公園」,5月正式啟動,為觀眾打造全新藝術文娛新地標,推動藝術文娛產業發展,並培育新一代本地藝術文娛人才。

彩正娛樂在西九文化區苗圃公園開展「Wonderland竹翠公園」項目,佔地約140,000平方呎。項目將致力匯聚本地與國際演藝夥伴,除舉辦演唱會外,未來亦將策劃一系列富特色的活動。

▲ 佔地約140,000平方呎。

主辦方希望為本地新晉演藝人士提供價格相宜的表演場地,以培育藝術文娛人才,並將文化藝術推廣至更廣泛的受眾。

現時防疫措拖進一步放寬,市民對疫後的消閒娛樂和文化活動需求殷切,因而主辦對在西九文化區發展新項目充滿信心。

▲ RubberBand將在竹翠公園開騷。

「Wonderland竹翠公園」5月份頭炮演唱會為本地樂隊RubberBand及香港節慶管弦樂團的《Live by the Harbour》音樂會,5月底則會舉辦陳蕾xToNick的《Harbour the Sonic》音樂會。

記者:區家歷

