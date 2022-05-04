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【交通意外】今年首季錄4165宗交通意外　提醒司機5個注意事項

社會 10:13 2022/05/04

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過往交通意外。(曾秋文攝)

警方周二（3日）表示，今年首季共錄得4,165宗交通意外，其中677宗涉及司機「不專注駕駛」，約佔交通意外總數的16%，情況令人關注。

警方提醒司機5個注意事項，包括時刻專注駕駛、正確使用油門及剎車掣、與行人路或路旁帶預留足夠空間、時刻留意車速限制及與前車保持安全行車距離。

警方重申，「不專注駕駛」的司機有機會干犯「危險駕駛」，一經定罪，最高可被判處監禁3年及罰款25,000元。如屬首次被定罪，可被取消駕駛資格至少6個月；再次被定罪，則可被取消駕駛資格至少兩年，另外須強制修習駕駛改進課程及記違例駕駛10分。

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責任編輯：余思嵐
 

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