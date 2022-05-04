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【第五波疫情】許樹昌料新冠病毒已在本港成風土病　確診個案難以完全清零

社會 10:44 2022/05/04

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中大呼吸系統科講座教授許樹昌。（資料圖片）

本港第5波疫情持續放緩，昨日連續第二日確診數字跌破300宗。港府昨日宣布將於5月19日放寬第二階段社交距離措施，包括重開酒吧、卡拉OK等599F章下所有表列處所等。即看：【下一頁】

政府專家顧問、中文大學呼吸系統科講座教授許樹昌今早（4日）於電台節目中指，第二階段放寬社交距離措施算是有秩序，指上月首階段放寬後，未見疫情有明顯大反彈，而首劑疫苗接種率已達至96%，次劑亦已達89%，即已有進一步的提高，認為現時有條件再放寬防疫，但步伐不宜太急。

他說，單日確診數字降至低3位數之後，回落速度較慢，相信是因為新冠病毒已經在本港成為風土病，估計病毒始終都會在社區存在，難以完全清零。

因為當病毒曾經在一個地方有大爆發，你很難短時間不見了，始終很多人在社區可能是無癥狀之下，帶著病毒在傳播，但是不知道，以及打了針，隨著時間抗體會跌，這也是Omicron的威力，所以它真的可能變成一個風土病，始終病毒都會在社區存在。

被問到本港長遠是否更改抗疫策略，他認為要取決於內地做法，指內地一直在調整政策，由以往的「清零」改為「動態清零」，再傾向「社會面清零」，即是務求社區沒有個案，相信香港會相應調整安排。至於全民強制檢測方面，許樹昌認為，現時疫情仍正緩慢回落，政府未必會在現階段推行全民檢測，惟若日後與內地商討通關，就可能要視乎內地衛健委人員的看法再決定。

另外，港府將於明日（5日）凌晨起提早實施堂食每枱上限增至8人，他說，近月很多食肆已加裝高效能換氣設備，室內換氣量已改善，加上食客要出示疫苗通行證，相信放寬至最多8人一檯的風險亦是可控。

至於酒吧本月19日才可重開，許樹昌說明白有業界認為不公道，但指酒吧的環境相對較高，而顧客亦可能會在酒吧內走動，他們或會因背景音樂較大聲而大聲說話，導致噴出的飛沫較多，加上除口罩時間長，相信港府是認為其風險相對高，故安排酒吧最後才放寬。

至於港府放寬市民在戶外運動場所，包括網球場或籃球場進行運動，或在其他戶外公眾地方進行劇烈運動，例如跑步，或到郊野公園時，也毋須再佩戴口罩。他坦言不戴口罩當然時有風險，但以2003年的沙士為例，指當時市民「除罩」後，不同的傷風病毒等都「突然彈起」，

未必一定會與新冠肺炎有關，其他病毒咁耐無來都可能會有爆發。其他病毒好耐未受感染，我們都沒有抗體，可能其他病毒會反彈。

他又說，由於本港及世界各地均受Omicron變種病毒的影響，而抵港旅客來港前須接種疫苗並檢測陰性，到埗後又要檢疫及接受多次檢測，再加上本地檢疫酒店房間供應「鬆動」，相信熔斷機制已經發揮不到很大功效。不過，他指Omicron BA.4及BA.5等病毒株仍未成為主流，但政府仍要持續監察。

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責任編輯：郭詩詩

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