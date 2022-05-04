【MIRROR成員】陳卓賢Ian將推新歌《Got U》　好兄弟AK：明明係GOT II

一眾MIRROR成員陳卓賢（Ian）的粉絲有福了！事關Ian昨晚（5月3日）於社交平台公布自己即將推出本年度第二首派台作品，是他自2月14日情人節推出的《留一天與你喘息》後，相隔不足三個月再帶來新歌！

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新歌《Got U》

在宣傳圖中所見，Ian身穿一件白色上衣再配襯印有大量圖案的裇衫，再配上Ian側身遠望，已經令一眾Hellosss大為興奮。粉絲留言大呼期待，又有人表示：「We got youuu」。

Ian的新歌名為《Got U》，他也寫道：「Cuz I got U」，而Ian的好兄弟江𤒹生（Anson Kong）則留言：「明明係GOT II」，相當搞笑。

新歌將於明天（5月5日)中午12時於電台節目《叱咤樂壇》首播、下午1時於各大音樂平台上架，而ＭＶ則於當晚9時於Mirror Youtube Channel首播。

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《留一天與你喘息》創佳績

Ian的《留一天與你喘息》推出至今，ＭＶ已經突破千萬點擊，也曾登上串流平台本地音樂榜的首位，受盡廣大樂迷歡迎。

歌曲先後成為新城勁爆本地榜﹑ViuTV CHILL CLUB推介榜、叱咤903專業推介的冠軍歌，正是Ian推出個人單曲以來的首支三台冠軍歌，成績亮眼。

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