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【打擊毒品】海關檢獲430萬K仔　17歲男學生被捕

社會 10:33 2022/05/04

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海關拘捕一名17歲學生販毒。

海關拘捕一名17歲學生販毒，他涉為微薄報酬被販毒集團利用，收取空運抵港的毒品，周二（3日）在荔枝角被海關人員拘捕。

海關毒品調查科高級調查主任鄒永昌表示，周一在機場檢查一件由西班牙抵港貨物，9箱貨物報稱載有電子錶，關員經檢查後發現其中2箱藏有6包狗糧，該批狗糧相信作為掩飾，當中收藏約10公斤俗稱「K仔」的氯胺酮，市值約430萬元。

海關毒品調查科人員接手跟進，鎖定荔枝角區一個工廈單位，周二下午拘捕一名17歲前往收貨的男子，報稱是學生，今日（4日）凌晨疑犯被帶走扣留調查。海關經初步調查得悉，被捕青年收取約2萬元報酬替販毒集團收取貨物，正調查其背後販毒集團成員歸案，案件仍在調查，不排除再有人被捕。

海關呼籲家長及教師應留意年青人是否誤交損友，或有否突然擁有大量金錢，提防他們誤墮法網。根據香港法例，販毒屬嚴重罪行，一經定罪，最高可判罰款500萬元及終身監禁。

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記者：曾秋文

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