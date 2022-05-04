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【天氣預測】周日母親節多雲有驟雨　下周一起落足4日雨

社會 11:04 2022/05/04

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熱門 特首選舉 聲生不息 超市大搜查 姜濤 1萬消費券 升中面試 小一派位 靚太安樂窩 校長專欄

本港地區今日天氣預測 天晴乾燥。(林宇翔攝)

天文台今日（4日）表示，在華南地區雲量較少，受一股乾燥的大陸氣流影響，天色普遍晴朗，不過到周五至周末期間，華南地區會受高空擾動影響，所以會有驟雨及雲發展。今日天晴乾燥，日間炎熱，最高氣溫約28度。展望周末零量驟雨增多。

天文台預測今日本港地區天晴乾燥，日間炎熱，吹和緩東至東北風，離岸風勢間中清勁。展望明日大致天晴及炎熱，隨後兩三日雲量及驟雨逐漸增多。

根據9天天氣預報，周五大致多雲，稍後有一兩陣驟雨。周六大致多雲，有幾陣驟雨。而周日為母親節日，會大致多雲，間中有驟雨。周一至周四亦大致多雲，有幾陣驟雨。

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責任編輯：余思嵐

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