【天氣預測】周日母親節多雲有驟雨　下周一起落足4日雨

▲ 本港地區今日天氣預測 天晴乾燥。(林宇翔攝)

天文台今日（4日）表示，在華南地區雲量較少，受一股乾燥的大陸氣流影響，天色普遍晴朗，不過到周五至周末期間，華南地區會受高空擾動影響，所以會有驟雨及雲發展。今日天晴乾燥，日間炎熱，最高氣溫約28度。展望周末零量驟雨增多。

天文台預測今日本港地區天晴乾燥，日間炎熱，吹和緩東至東北風，離岸風勢間中清勁。展望明日大致天晴及炎熱，隨後兩三日雲量及驟雨逐漸增多。

根據9天天氣預報，周五大致多雲，稍後有一兩陣驟雨。周六大致多雲，有幾陣驟雨。而周日為母親節日，會大致多雲，間中有驟雨。周一至周四亦大致多雲，有幾陣驟雨。

▼ 點擊圖片放大 +3 +2

【TOPick診症室】日行一萬步是否有效防癌 癌患者家居運動鍛鍊肌肉

《香港經濟日報》TOPick新聞「第三屆全港小學生中文作文大賽」

立即參加：https://bit.ly/3CrwGul

政府派發電子消費券 一文看清最新商場商戶優惠：https://bit.ly/3xdMkJc

HKET APP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hket App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活

資訊及Video 立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

責任編輯：余思嵐